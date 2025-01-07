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影／職業軍人捐肝救父 他淚謝所有幫救父親貴人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院完成首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，職業軍人捐肝救父親。記者游振昇／攝影
台中慈濟醫院完成首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，職業軍人捐肝救父親。記者游振昇／攝影

翁姓男子兩年前跌倒致人工髖關節斷裂就醫，意外發現肝功能異常，檢查發現已惡化成肝硬化合併肝癌，他小兒子是職業軍人義無反顧捐肝救父，台中慈濟醫院今天辦首例活體肝移植記者會，翁男之子淚謝所有幫忙救他父親的貴人。

28歲翁姓軍人說，父親和他做移植手術前後，住院期間，台中慈濟醫院器官移植中心主任鄭紹彬、醫院社工和加護病房護理師和醫療團隊，他母親與哥姊、親友和同事，一路協助和鼓勵，讓他和父親有勇氣走到現在，一路走來很辛苦，真的很謝謝大家，他淚謝所有貴人，致謝過程哽咽淚流。

台中慈濟醫院完成首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，慶祝64歲翁男重獲新生，台中慈濟醫院長簡守信表示，親屬肝移植的活體肝臟移植代表台中慈濟醫院醫療技術的突破，更為等待移植的病人開創新契機。

翁男兩年前跌倒導致人工髖關節斷裂就醫，意外發現肝功能異常，檢驗長期未追蹤B型肝炎已惡化成肝硬化合併肝癌。

他小兒子是現役軍人，義無反顧表示願意捐肝救父，過程不平順，因為術前發現翁男人工髖關節引發化膿性關節炎，移植手術面臨重大挑戰。

「當時我們面臨兩難，既要搶救惡化的肝臟，又要處理髖關節問題。」器官移植中心主任鄭紹彬解釋，醫療團隊評估後決定先由骨科手術治療化膿性關節炎，翁男人工髖關節情況經7個月治療穩定後，也面臨末期肝衰竭危機。器官移植中心才著手高難度的移植手術，還好跨科醫療團隊審慎評估與周密準備，手術順利進行。

鄭紹彬說明，活體肝臟移植是現代醫學最複雜的手術之一，須同時進行捐贈者及受贈者兩檯手術，考驗醫療團隊的專業技術與默契；移植手術動員器官移植中心、整型外科、心臟外科、麻醉科等多個專科團隊共35位醫護人員，展現跨科部合作精神，歷經12小時努力才順利完成。

他說手術室護理團隊專業又暖心，特別為翁男改造手術床，在髖關節處加裝軟墊與水袋，還專人試躺確保舒適度，將術中照護做到極致。

院長簡守信今天在重生會上率領醫療團隊送給翁姓父子祝福蛋糕，翁男回贈花束感恩醫療團隊的付出，他表示經歷過生死關頭，才真正明白健康與家庭的珍貴，現在只想恢復健康，他妻與子都說，翁男的健康是全家人最重要期待。

台中慈濟醫院完成首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，職業軍人捐肝救父親。記者游振昇／攝影
台中慈濟醫院完成首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，職業軍人捐肝救父親。記者游振昇／攝影
台中慈濟醫院完成首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，職業軍人捐肝救父親。記者游振昇／攝影
台中慈濟醫院完成首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，職業軍人捐肝救父親。記者游振昇／攝影
台中慈濟醫院完成首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，職業軍人捐肝救父親。記者游振昇／攝影
台中慈濟醫院完成首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，職業軍人捐肝救父親。記者游振昇／攝影

團隊 慈濟 手術

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