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網傳有急診醫護戴N95口罩防麻疹 北榮：以隔離措施因應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明說，對於中部麻疹疫情，院內感染管制中心正密切監控，全院「高度警覺」，若有疑似麻疹患者，將立即隔離在隔離區等待檢驗，以保護其他急診患者的安全。本報資料照片
台北榮總院長陳威明說，對於中部麻疹疫情，院內感染管制中心正密切監控，全院「高度警覺」，若有疑似麻疹患者，將立即隔離在隔離區等待檢驗，以保護其他急診患者的安全。本報資料照片

一名醫護人員在網路平台貼出群組訊息，無奈表示「N95人森又來了，別在要過年了又這樣，忙就算了，別再讓人員又要窒息了。」訊息內容則寫下「全急診護理人員上班請戴上N95口罩」。外界推測可能與近期的中部醫院傳出麻疹疫情有關。

台北榮總院長陳威明說，對於中部麻疹疫情，院內感染管制中心正密切監控，全院「高度警覺」，急診室已啟動如新冠疫情的防疫措施，針對急診就醫患者均詢問旅遊史（Travel history）、職業別 (Occupation)、接觸史（Contact history）及是否群聚(Cluster)的「TOCC」機制。

陳威明說，急診患者若有越南旅遊史，或曾接觸麻疹患者，或有發燒等疑似症狀，經懷疑可能是麻疹患者，將立即隔離在隔離區等待檢驗，區別於一般急診診療區，以保護其他急診患者的安全，進入隔離區的醫護人員都強迫必須全身穿隔離衣、戴N95口罩，以防感染。

陳威明指出，該院警覺性很高，如此防疫機制在最早傳出麻疹疫情時就已啟動，目前約已實施一個月，同時要求沒有施打麻疹疫苗的醫護人員盡速補打疫苗。

一旦患者確診感染麻疹，即啟動防疫機制，將患者送至隔離病房，所有曾接觸患者的人員都須匡列、檢查、追蹤。陳威明說，其他未進入隔離區的急診醫護人員，尚未要求戴N95口罩，這樣的邊準作業流程，在新冠疫情期間已訓練的非常成熟，軟硬體等各設備也都十分完善，所以不用擔心。

陳威明說，急診室是感染高風險場域，所有醫護人員都是戴口罩，除要照顧隔離區的醫護患者外，還沒有全員要求要戴N95口罩，但醫院都備妥足夠的N95口罩且無限制供應，如果醫護人員想戴，隨時都可以領用。他說，目前該院所有人員是「高度警覺」，只要是感冒症狀到院就醫患者，當身上皮膚、嘴角出現疹子，醫護人員都會提高警覺。

對於麻疹疫情是否憂心往北部擴散，陳威明說，「當然要警覺」，農曆春節即將到來，國人南來北往，感染機會增加，院內一直注意這件事，感染管制中心也隨時密切監控，尤其是，國內很久沒有出現麻疹群聚事件，必須高度警覺。

患者 隔離 麻疹

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