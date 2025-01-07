壓力大難入睡、想要一覺到天亮 醫師建議攝取這個營養素

現代人工作壓力大，再加上作息不穩定，很容易引起睡眠障礙，且隨著年紀漸長更為嚴重。長時間睡眠障礙，也很容易影響白天的注意力，甚至引起情緒易怒等問題，為了擁有良好睡眠，到底要如何改善作息？可以補充哪些營養素？

3C產品干擾睡眠周期，躺床後入睡時間變長

醫學上所謂「失眠症」的定義，是指單純的睡眠問題，因此，須先排除疾病因素，例如酒癮、生理疾病、憂鬱症、焦慮症或睡眠呼吸中止症等所引發。

至於常見的睡眠障礙則包括：睡眠品質不好、時間太短，或越睡越累、多夢淺眠、白天昏沉愛睏等症狀，都是。振芝心身醫學診所主治醫師簡婉曦表示，睡眠障礙包含三種典型症狀，如果出現其中一個症狀，且每周發生三次以上，持續三個月，應尋求身心科等專業協助。

1. 入睡困難：一般來說，在床上躺平後，通常半小時內、緩緩入睡；不過，現今民眾習慣近距離使用手機等3C產品，容易干擾睡眠周期，因此，入睡時間從過去的半小時，增長為一小時才會入睡。此外，躺下後立即睡著也不見得代表「好睡」，因為立即睡著可能是太過疲勞或身體出現警訊。

2. 早醒：即使睡著了，也不一定就能睡好，例如很多人容易「早醒」，造成睡眠時間不足。

3. 睡眠中斷或淺眠多夢：睡眠中突然醒來，再入睡可能需要30分以上，或無法再入睡；另外，像深層睡眠時間短、經常是淺眠狀態，尤其常做夢、驚醒，睡醒仍覺得很累。

一下早睡、一下晚睡，睡眠調節能力會變差

睡眠是人體重要的修復時期，為何現代人睡眠障礙比例高？簡婉曦說明，其實大家都知道哪些行為會影響睡眠，但卻無法避免，例如睡眠時間不穩定，一下早睡、一下晚睡，隨自己心情，但人體要習慣紊亂的睡眠時間並不容易，尤其隨著年紀愈大，睡眠周期的調節能力會逐漸變低，因此，時間不穩定，身體會更難調節睡眠時間。

另外是整體社會結構的問題，上班族常被要求24小時待命、簡訊不能不回覆，也就是責任制或機師、空姐、醫護或餐飲業輪班制等情況，睡眠時間更難穩定或睡眠時間不足，長久下來很可能引發睡眠障礙。

長時間睡眠品質不佳，增加失智症風險

簡婉曦說，睡眠是為了讓身體、大腦休息，而大腦會影響情緒，睡眠時間不足或太淺，沒辦法進入深層睡眠狀態，大腦就無法修復。

情緒調節、做計畫、記憶等都與大腦前額葉有關，如果白天已經處理太多事情，到了晚上仍無法好好放鬆休息，前額葉沒有適當的休息或修復，就很容易影醒白天工作、記憶力不好，甚至工作不順而影響情緒，或出現易怒的情況，不斷積累到最後，也可能引起憂鬱、焦慮等問題；長期睡眠不好還會增加失智症的風險，且失眠也是失智症的前趨症狀。

短時間的睡眠障礙，可補充營養幫助好入睡

如果只是短時間內出現睡眠問題，簡婉曦建議，可以透過補充營養或來改善。

血清素是一種調節壓力系統的神經傳導物質，當血清素足夠、神經傳導流暢，可以減緩身體壓力反應的強度。保健食品中的色胺酸，就是血清素生成的營養素，有助人體放鬆心情，並調節睡眠。蛋白質攝取不足的年長者，若合併有憂鬱、焦慮與睡眠障礙者，可以嘗試補充適量的色胺酸。

此外，色胺酸要轉化成褪黑激素、改善睡眠，也須維生素B6、B12等營養素輔助，因此，建議綜合多種成分來補充。另外，芝麻萃取物因含有90%的芝麻素，有助減少壓力、消除疲勞，改善睡眠品質。