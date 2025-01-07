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搭長榮錯過去程…回程遭取消！內行揭「一本票規定」：廉航也一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在threads分享，自己家人購買了長榮航空的來回機票，由於簽證問題未能搭上去程航班，沒想到回程也因此被航空公司自動取消。長榮航空示意圖。 聯合報系資料照
一名女網友在threads分享，自己家人購買了長榮航空的來回機票，由於簽證問題未能搭上去程航班，沒想到回程也因此被航空公司自動取消。長榮航空示意圖。 聯合報系資料照

出國如果一次買了來回程的機票，一定要注意！一名女網友在threads分享一段慘痛經驗，她表示，自己家人購買了長榮航空的來回機票，但由於簽證問題，未能搭上去程航班，沒想到回程也因此被航空公司自動取消，她也提醒旅客在購票時一定要格外注意航空公司的條款。

原PO發文指出，家人在去年12月28日未能搭上長榮航班的去程，當時選擇搭乘另一家廉價航空前往目的地。然而，當他們於1月5日準備搭乘回程航班時，地勤卻告知回程機票已被取消，原因是未搭上去程。經過詢問，航空公司表示回程票取消屬於自動操作，當下也沒有額外的座位可供補訂。原PO隨後也向購票平台反映，對方回應機票購買時已顯示相關條款，表示若未搭乘去程，回程票會被取消。

原PO不滿表示，整趟十天的旅程中，他們並未收到任何有關回程取消的通知，甚至在APP和報到櫃檯都顯示仍有回程票資訊，「我們沒注意到條款絕對是我們的問題，但沒有盡到通知的義務是購票平台和航空公司的責任」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「去程沒搭本來就是整段航程都會被取消的，我以為這是一個常識」、「除了LCC（廉航）以外，全世界的機票（一本票）都是『前段未搭，後段全部失效』」、「不管是什麼航空公司，只要買在『一張機票』裡面的『所有航段』，一定要完全照順序使用，跳了其中一個航段開始，後面的航段全部不能用。有些廉航因為系統開票會一個航段一張票，來回其實是兩張票，才會讓人誤會好像可以不搭去程也能搭回程」、「算是公版規定了，除非你是最後一段放棄搭乘，不過現在最後一段放棄很多也會需要付未上機費用」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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廉航 機票 長榮航空

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