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久坐侵蝕身心 醫建議：通勤提前下車每天8千步顧健康

中央社／ 台北7日電

現代生活型態，工作久坐成為無法避免習慣，尤其辦公室族群，「不動」恐侵蝕身心健康，醫師建議，新的一年設立每天至少8000步目標、使用站立式書桌，避免長時靜態生活。

根據衛生福利部國民健康署「台灣成年人身體活動與生活型態調查」顯示，46.1%成年人無法達到世界衛生組織（WHO）每週建議150分鐘中等強度運動或75分鐘高強度運動量，教育部調查也指出，「工作太累」、「缺乏動力」等原因，讓民眾對運動望而卻步。

國泰醫院社區醫學部主任莊海華今天分享「醫學報導」刊載內容，提醒民眾身體活動、久坐與慢性病的關聯。她說，靜態行為增加與身體活動減少，與多種慢性疾病的風險息息相關；久坐不僅提高心血管疾病、糖尿病、肥胖症及部分癌症風險，也會對心理造成負面影響。

莊海華進一步說明，根據研究顯示，適當運動可舒緩壓力、提升情緒與增強自信，運動不足則加劇焦慮與抑鬱；建議每天安排適量活動，如步行、慢跑或游泳，有效減少慢性病風險；事實上，保持健康不一定需要大量時間投入，透過日常小習慣調整，就能提升身體與心理健康。

新的一年開始之際，莊海華建議，民眾可設立每天8000至10000步的步數目標，透過手機或穿戴裝置追蹤進度，激勵自己保持活躍；想達成目標步數也不困難，可以通勤結合運動，嘗試步行或騎自行車上下班，或在搭乘公共交通工具時提前1站下車，增加步行時間。

另外，莊海華認為，多樣化工作姿勢，也是避免長時間靜態工作解方之一，民眾可使用站立式書桌，結合坐與站姿勢，再加上定時活動提醒，每30至60分鐘起身活動，如伸展、散步或深蹲，也可抓住日常運動機會，如選擇走樓梯、打電話時走動，都能減少久坐對健康影響。

莊海華也提到，運動可以是娛樂，更可以是和家人、朋友的同樂時光，加入健身班、登山或舞蹈等團體運動，增加趣味性並提升持續動力，選擇遠足、騎行或踢球等活動，將運動融入日常娛樂中，甚至可計劃全家戶外活動，如散步、野餐或騎車，增進健康也促進家庭互動。

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