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影／環團赴環保署「許願」 盼五願成就健康台灣

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
環境部設置「好空氣許願池」網站，邀全民共同參與，守護外木山行動小組召集人王醒之（右二）及基隆市議員陳冠羽（左）與環保團體代表，上午赴環境部舉行「四能換四接 還我好空氣」記者會，分別將「永續四能換四接」、「協和燃油除役」等五願，拋入許願池道具內。記者侯永全／攝影
環境部設置「好空氣許願池」網站，邀全民共同參與，守護外木山行動小組召集人王醒之（右二）及基隆市議員陳冠羽（左）與環保團體代表，上午赴環境部舉行「四能換四接 還我好空氣」記者會，分別將「永續四能換四接」、「協和燃油除役」等五願，拋入許願池道具內。記者侯永全／攝影

環境部設置「好空氣許願池」網站，邀請全民共同參與,活動開放至2025年1月8日。守護外木山行動小組、蠻野心足生態協會等數個環團代表上午自備許願池道具前往環保署「許願」。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，「許願」總比「抱怨」好，期盼環境部能將「節能」、「儲能」、「再生能源」與「能源管理」四能帶給經濟部，盼「永續四能換四接」、「協和燃油除役」等五願，成就健康台灣。

王醒之指出環境部「好空氣許願池」活動，雖為改善空氣品質徵集民眾意見的活動用語，但當連空氣品質、呼吸健康、碳排總量都要「許願」時，讓人感覺無力而蒼涼。基隆地區過去近百年來承受了三座火力發電廠汙染，承擔北台灣的用電需求，協和電廠面臨轉型，政府應優先考量長期犧牲弱勢區域的轉型正義。

王醒之強調，未來無論協和四接爭議如何發展，燒重油發電的高汙染已註定要走入歷史，這段時間不論經濟部或台電始終未回應公民團體「以永續四能取代協和四接」的訴求。但「許願」總比「抱怨」好，期盼環境部能將「節能」、「儲能」、「再生能源」與「能源管理」四能帶給經濟部，別讓協和四接以減碳之名行增碳之實，以能源轉型之名行滅港毀市之實。他也呼籲基隆市民化「許願」為「志願」，環評會時一起到場表達民意。

守護外木山行動小組召集人王醒之（右二）及基隆市議員陳冠羽（左二）與環保團體代表，上午帶著許願池道具赴環境部舉行「四能換四接 還我好空氣」記者會，盼五願成就健康台灣。記者侯永全／攝影
守護外木山行動小組召集人王醒之（右二）及基隆市議員陳冠羽（左二）與環保團體代表，上午帶著許願池道具赴環境部舉行「四能換四接 還我好空氣」記者會，盼五願成就健康台灣。記者侯永全／攝影

四接 王醒之 環團 環境部 空汙

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