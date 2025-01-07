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呼吸好空氣還得靠許願 環團：感到很無力

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部設置「好空氣許願池」網站邀請全民共同參與，活動開放至1月8日，多個關心空汙議題的環團今早於環保署許願。記者李柏澔／攝影
環境部設置「好空氣許願池」網站邀請全民共同參與，活動開放至1月8日，多個關心空汙議題的環團今早於環保署許願。記者李柏澔／攝影

環境部設置「好空氣許願池」網站邀請全民共同參與，活動開放至1月8日，多個關心空汙議題的環團今早於環保署許願。守護外木山行動小組表示，協和電廠四接計畫每年排放上千公噸的空氣汙染物衝擊環境，但當連呼吸健康空氣都要許願時，讓人感到無力而蒼涼。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基隆地區過去近百年來承受了3座火力發電廠汙染，承擔了北台灣的用電需求，如今協和電廠面臨轉型，政府應該要優先考量長期犧牲弱勢區域的轉型正義，結果反而用各種大內宣誤導，例如「阻止協和改為燃氣發電，就會一直燒重油繼續汙染」、「燃氣發電不會排放硫氧化物」或是「改為燃氣發電後二氧化碳排放量更低」等假消息，簡直是吃人夠夠。

王醒之說，環境部「好空氣許願池」活動為了要改善空氣品質，徵集民眾意見的活動用語，但當連空氣品質、呼吸健康、碳排總量都要「許願」時，不免讓人感覺到無力而蒼涼。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，燃氣火電仍會排放大量空汙，並非真的潔淨能源，協和四接環說書記載，每年將排放包含硫氧化物、氮氧化物及粒狀物等共1221多公噸空汙，但台電卻拍攝漂綠廣告宣稱天然氣沒有硫氧化物」，環境部應查明究竟是環說書登載不實，應負「環評法」第條20條記載不實的刑責，還是台電廣告不實濫花公帑欺騙社會大眾？

基隆野鳥學會常務理事鄭暐指出，協和電廠已運轉近50年，高汙染的協和電廠無法符合未來的空氣汙染排放標準，應盡早除役，而能源轉型的公平正義和環境永續是直接轉型成再生能源電廠。基隆人過去共同承擔的一百年汙染，政府不該把天然氣這個糖衣毒藥當成是能源轉型的解方，不僅無法解決能源轉型的問題，只是破壞環境製造更大的能源惡獸。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，長期以來火力發電不僅是溫室氣體的主要來源，更嚴重影響空氣品質，且威脅國民健康，選址適當的太陽光電、風力發電、地熱能、小水力、海洋能等，結合儲能與智慧電網技術，不僅能滿足國家電力需求，更讓下一代免於遭受空氣的汙染，應該投入更多資源，推動節能、管能、儲能、綠能方案，加速台灣能源轉型。

基隆市議員陳冠羽表示，火力發電在基隆運作近百年，空汙造成基隆雨水酸鹼值「全台最酸」，酸雨影響甚巨，公車及一般汽車漆面、車體、底盤都容易受到影響，環境部及經濟部應以永續四能換四接，讓基隆人儘速擺脫酸雨、落實能源轉型。

協和電廠 基隆 環團 環境部 空汙

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