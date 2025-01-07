農曆春節北部省道估有4波車潮 南下24日傍晚起湧現

公路局北區養護工程分局今天表示，預估北部地區在農曆春節期間會有4波車潮，其中南下返鄉車潮在1月24日下午5時至28日（除夕）上午會陸續湧現。

今年農曆春節有9天連假，交通部公路局北區養護工程分局今天發布新聞稿表示，今年雖然提早3天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，公路局北區養護工程分局，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線作為替代路線。

公路局北區養護工程分局分析，近3年春節期間北部地區交通特性，預估有4波車潮，第一波南下返鄉圍爐會出現在1月24日下午5時至28日（除夕）上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下（台15線70K鳳鼻~76K竹市延平路）會有較多車流。

第2波初一參拜、短途走春車潮預估會在29日（大年初一），當天全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。

公路局北區養護工程分局表示，第3波會出現在初二回娘家、初三中長程出遊，研判傳統習俗自30日（初二）至31日（初三），中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。

第4波是收假車潮，預估31日（初三）下午1時起至2月2日（初五）出現於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

除此之外，公路局北區養護工程分局表示，北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期1月29日（初一）至31日（初三）每日9時至19時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街～大溪慈湖、台3線關西～峨嵋路段及台9線新店、台9甲線烏來沿線的各個風景區路段。

在國道管制與替代路線規劃部分，公路局北區養護工程分局提醒，1月31日（初三）至2月2日（初五）每日中午12時到隔天凌晨0時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

國道1號湖口至新竹路段為假期間重現性易壅塞路段，規劃台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，北部鄉親由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議可善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。