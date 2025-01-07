入冬最強冷空氣來了！鄭明典：1032等壓線接觸台灣

本周有兩波冷空氣影響台灣，周一到周三第一波大陸冷氣團屬乾冷，第二波冷空氣周四報到，迎風面北部及東北部轉濕冷，預估是入冬最強冷空氣。

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，1032等壓線接觸台灣。在天氣預報上，1032等壓線很少壓到台灣陸地上空，雖說模式預報只是參考，看到這樣的預報，就是值得追蹤觀察。氣壓愈高通常表示冷空氣愈強。

1032等壓線接觸台灣代表寒流要來？中央氣象署預報員張竣堯指出，氣壓愈高表示冷空氣愈強，不能直接說1032等壓線接觸台灣就代表是寒流，因為台灣地形複雜，加上還有海洋環境等因素，冷空氣強度需要進一步觀察。

張竣堯指出，目前預估周四這波冷空氣將是入冬最強，可達強烈大陸冷氣團等級，迎風面北部及東北部轉濕冷，周四晚上到周五清晨最冷，台北約12度，且全天濕冷，空曠地區可再低2度。中南部預估仍為乾冷，因為輻射冷卻效應，夜晚清晨可能有8到10度低溫，不排除更低，呼籲民眾做好保暖工作。