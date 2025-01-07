快訊

製作人揭大愛台內「外行高層亂搞」 有人私下收受：拍一檔就買一棟房子

北捷警小隊長性侵女兒348次遭起訴 同事坦言案件發生「不意外」

三重民宅倒塌全面拆除 受災戶「損失近千萬」痛哭：東西全沒救了

聽新聞
0:00 / 0:00

入冬最強冷空氣來了！鄭明典：1032等壓線接觸台灣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周四起會很冷，鄭明典po圖指出1032等壓線接觸台灣。擷取自鄭明典臉書
周四起會很冷，鄭明典po圖指出1032等壓線接觸台灣。擷取自鄭明典臉書

本周有兩波冷空氣影響台灣，周一到周三第一波大陸冷氣團屬乾冷，第二波冷空氣周四報到，迎風面北部及東北部轉濕冷，預估是入冬最強冷空氣。

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，1032等壓線接觸台灣。在天氣預報上，1032等壓線很少壓到台灣陸地上空，雖說模式預報只是參考，看到這樣的預報，就是值得追蹤觀察。氣壓愈高通常表示冷空氣愈強。

1032等壓線接觸台灣代表寒流要來？中央氣象署預報員張竣堯指出，氣壓愈高表示冷空氣愈強，不能直接說1032等壓線接觸台灣就代表是寒流，因為台灣地形複雜，加上還有海洋環境等因素，冷空氣強度需要進一步觀察。

張竣堯指出，目前預估周四這波冷空氣將是入冬最強，可達強烈大陸冷氣團等級，迎風面北部及東北部轉濕冷，周四晚上到周五清晨最冷，台北約12度，且全天濕冷，空曠地區可再低2度。中南部預估仍為乾冷，因為輻射冷卻效應，夜晚清晨可能有8到10度低溫，不排除更低，呼籲民眾做好保暖工作。

低溫 冷氣團 寒流 鄭明典

延伸閱讀

今起冷一整周 鄭明典曝原因

極區平流層暖變冷熱環流並存 鄭明典比喻：太極生兩儀

全球暖化「負北極振盪」機率增 鄭明典：台灣將很有感

這一波冷空氣很強 鄭明典曝最冷時間點 全台灣11度以下

相關新聞

入冬最強冷空氣來了！鄭明典：1032等壓線接觸台灣

本周有兩波冷空氣影響台灣，周一到周三第一波大陸冷氣團屬乾冷，第二波冷空氣周四報到，迎風面北部及東北部轉濕冷，預估是入冬最...

人品爆發！249元超商福袋內藏「1顆球」 眾驚呼：根本中頭獎

每年各家超商都會推出許多開運福袋讓民眾選購。有一名女網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」上發文分享，她表示，她選購了一袋249元的全家「2025開運福袋」，開箱時讓她忍不住驚聲尖叫，裡面竟然藏著一顆簽名球，讓她笑稱「這袋也太讚了吧」。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「簡直人品爆發啊！」

冷氣團+輻射冷卻…3縣市低溫特報 今晚明晨恐10度以下

中央氣象署上午10時30分針對新竹縣、苗栗縣、金門縣等3縣市發布低溫特報，今(7日)晚至明(8日)晨恐有10度以下低溫。

又變冷了！ 避開這2時段出門 降低中風、心肌梗塞風險

中央氣象署預報，大陸冷氣團6日開始南下，全台氣溫驟降，持續影響一周左右。基隆長庚醫院心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心...

影／怪道危「基」走入單向道迷城…十大危險路口 高達九成在基隆！

城市如何讓人感到幸福安定？最基本的路徑──讓行人「好好走路」。想了解與愛上一座城市，透過步行，緩慢而純粹地感受它。但是...

50歲婦人中風後肢體不靈活 經顱磁刺激治療後又能巧手串珠了

1名50歲家庭主婦喜做手工藝，日前突然腦中風送醫搶救，雖然保住一命，後遺症卻讓左側手腳不靈活，連上下樓梯都很困難，經醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。