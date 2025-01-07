快訊

製作人揭大愛台內「外行高層亂搞」 有人私下收受：拍一檔就買一棟房子

北捷警小隊長性侵女兒348次遭起訴 同事坦言案件發生「不意外」

三重民宅倒塌全面拆除 受災戶「損失近千萬」痛哭：東西全沒救了

聽新聞
0:00 / 0:00

又變冷了！ 避開這2時段出門 降低中風、心肌梗塞風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
天氣又變冷了，國健署呼籲，避開清晨和傍晚這2個時段出門，降低中風、心肌梗塞風險。本報資料照片
天氣又變冷了，國健署呼籲，避開清晨和傍晚這2個時段出門，降低中風、心肌梗塞風險。本報資料照片

中央氣象署預報，大陸冷氣團6日開始南下，全台氣溫驟降，持續影響一周左右。基隆長庚醫院心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心表示，氣溫降低會讓血管收縮，促使血壓升高，易誘發中風、心肌梗塞等心血管疾病發生的機會。

陳天心說，溫度變化確實會造成血壓波動，務必做好保暖措施，手套、襪子、帽子、圍巾不可少，冬天也要多補充溫開水，避免血液過度黏稠。國健署也呼籲民眾，低溫、溫差大會增加心血管負擔，可能導致疾病惡化。如果寒冬要出門，應避開清晨和傍晚，這2個時段溫度最低，容易爆血管

國健署強調，「112年國人死因統計」資料顯示，心臟疾病及腦血管疾病分別位居第2名及第4名，奪走3.6萬條生命。每當氣溫急凍與天氣濕冷時，三高、心血管疾病患者以及年長長輩，特別易受低溫威脅，這些高風險族群要格外留意健康狀況。

國健署分享「外出護心腦」4招，並留意心臟病及中風徵兆，有狀況立即就醫。

1.調整外出時間：清晨和傍晚的溫度最低，建議避開這2個低溫和溫差較大的時段出門，並結伴同行相互關照。

2.穿搭保暖：根據天氣變化適時增添衣物，要特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，另避免厚重衣物影響步行、增跌倒風險。

3.隨時補水：低溫時，身體仍會流失水分；若水分不足，可能導致血液過於黏稠，有血栓風險。戶外活動中，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水，並避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。

4.留意心臟病或中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈等心臟病症狀，或無法執行「微笑、舉手、說你好」這三個動作其中一項，就有可能是中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。

國健署提醒，護心守則還包括「722」量測血壓，建議18歲以上民眾每年至少要量一次血壓。高血壓患者應連續7天量測、早上起床及晚上睡覺前各量1次、每次量2遍，了解自己血壓變化，是血壓管理的重要關鍵。

中風 低溫 國健署 心血管疾病

延伸閱讀

50歲婦人中風後肢體不靈活 經顱磁刺激治療後又能巧手串珠了

資深歌手中風驟逝！罹2種癌症喪失聽力　家屬證實　　

小心中風！氣溫驟降又變冷 醫師籲三高患者要多加注意

患病未必有明顯跡象 你可能已有高血壓的8個警訊及改善方法

相關新聞

入冬最強冷空氣來了！鄭明典：1032等壓線接觸台灣

本周有兩波冷空氣影響台灣，周一到周三第一波大陸冷氣團屬乾冷，第二波冷空氣周四報到，迎風面北部及東北部轉濕冷，預估是入冬最...

人品爆發！249元超商福袋內藏「1顆球」 眾驚呼：根本中頭獎

每年各家超商都會推出許多開運福袋讓民眾選購。有一名女網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」上發文分享，她表示，她選購了一袋249元的全家「2025開運福袋」，開箱時讓她忍不住驚聲尖叫，裡面竟然藏著一顆簽名球，讓她笑稱「這袋也太讚了吧」。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「簡直人品爆發啊！」

冷氣團+輻射冷卻…3縣市低溫特報 今晚明晨恐10度以下

中央氣象署上午10時30分針對新竹縣、苗栗縣、金門縣等3縣市發布低溫特報，今(7日)晚至明(8日)晨恐有10度以下低溫。

又變冷了！ 避開這2時段出門 降低中風、心肌梗塞風險

中央氣象署預報，大陸冷氣團6日開始南下，全台氣溫驟降，持續影響一周左右。基隆長庚醫院心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心...

影／怪道危「基」走入單向道迷城…十大危險路口 高達九成在基隆！

城市如何讓人感到幸福安定？最基本的路徑──讓行人「好好走路」。想了解與愛上一座城市，透過步行，緩慢而純粹地感受它。但是...

50歲婦人中風後肢體不靈活 經顱磁刺激治療後又能巧手串珠了

1名50歲家庭主婦喜做手工藝，日前突然腦中風送醫搶救，雖然保住一命，後遺症卻讓左側手腳不靈活，連上下樓梯都很困難，經醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。