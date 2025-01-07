又變冷了！ 避開這2時段出門 降低中風、心肌梗塞風險

中央氣象署預報，大陸冷氣團6日開始南下，全台氣溫驟降，持續影響一周左右。基隆長庚醫院心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心表示，氣溫降低會讓血管收縮，促使血壓升高，易誘發中風、心肌梗塞等心血管疾病發生的機會。

陳天心說，溫度變化確實會造成血壓波動，務必做好保暖措施，手套、襪子、帽子、圍巾不可少，冬天也要多補充溫開水，避免血液過度黏稠。國健署也呼籲民眾，低溫、溫差大會增加心血管負擔，可能導致疾病惡化。如果寒冬要出門，應避開清晨和傍晚，這2個時段溫度最低，容易爆血管。

國健署強調，「112年國人死因統計」資料顯示，心臟疾病及腦血管疾病分別位居第2名及第4名，奪走3.6萬條生命。每當氣溫急凍與天氣濕冷時，三高、心血管疾病患者以及年長長輩，特別易受低溫威脅，這些高風險族群要格外留意健康狀況。

國健署分享「外出護心腦」4招，並留意心臟病及中風徵兆，有狀況立即就醫。

1.調整外出時間：清晨和傍晚的溫度最低，建議避開這2個低溫和溫差較大的時段出門，並結伴同行相互關照。

2.穿搭保暖：根據天氣變化適時增添衣物，要特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，另避免厚重衣物影響步行、增跌倒風險。

3.隨時補水：低溫時，身體仍會流失水分；若水分不足，可能導致血液過於黏稠，有血栓風險。戶外活動中，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水，並避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。

4.留意心臟病或中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈等心臟病症狀，或無法執行「微笑、舉手、說你好」這三個動作其中一項，就有可能是中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。

國健署提醒，護心守則還包括「722」量測血壓，建議18歲以上民眾每年至少要量一次血壓。高血壓患者應連續7天量測、早上起床及晚上睡覺前各量1次、每次量2遍，了解自己血壓變化，是血壓管理的重要關鍵。