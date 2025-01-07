影／怪道危「基」走入單向道迷城…十大危險路口 高達九成在基隆！

城市如何讓人感到幸福安定？最基本的路徑──讓行人「好好走路」。想了解與愛上一座城市，透過步行，緩慢而純粹地感受它。但是，台灣要實踐這樣的理想，可能還有長路要走。

「叭！叭！叭！」方向來源無法辨識的喇叭聲，急煞車聲、隨處可見的單向道，及基隆港邊，來自四面八方寬闊的六線車道──這都是基隆人習以為常的日常；令外縣市訪客手足無措的，是面對參差錯落的車流，橫衝直撞的機車，與無視號誌燈、隨機跨越的行人；最後，身為超高齡城市的基隆，年長者疲於奔命，用力走，走不完也趕不及的斑馬線。

交通部2023年公布的調查報告「依事故嚴重度及頻率盤點優先改善1000處行人事故熱點」，在非直轄市排行榜中，10大危險路口9處都在基隆，讓人不禁想問，基隆長期面臨什麼樣的道路困境？

歷史老城的狹窄道路 成就單向道迷城

基隆的地理條件限制了城市的發展，全市地形高達九成為山坡地，導致道路蜿蜒狹窄，車流與人流混雜交織。早期為解決擁擠堵塞的車流問題，基隆設置了大量單行道，成功分散交通壓力。然而，這些單向道設計，讓外地駕駛人彷彿陷入「迷城」。

擔任外送員的民眾提到：「有時車子開得太急，加上對單向道不熟悉，這裡總有突發狀況，騎車來到這裡也會比較緊張。」住在巷弄裡，門前就是單向道的年長者表示，「有時一天內，就能發生兩起車禍。」，對於交通事故表示習以為常。在全台非直轄市交通熱點中，基隆的壟斷地位反映的不僅是數據，更是制度性問題。事故頻發，誰該為行人安全負責？

鏡頭來到位於安一路、成功二路與西定路交會的路口，身為事故排行榜上常勝軍，就在派出所前，但事故頻率仍居高不下。據統計，事故原因包括車輛未暫停讓行人先行、右轉未依規定、未保持安全距離等多種違規行為。帶著小孩定期往返的機車族表示，「基隆老人多，(紅燈)他們要過就是要過，一旦緊急煞車，後面不就撞成一片?」這些數字背後，隱藏著數不清的家庭悲劇，以及行人與駕駛的步步驚心。

行人地獄：連騎樓都難以容身 避難所變停車場

除了道路交通規劃的挑戰，基隆的騎樓問題也讓人頭痛不已。雖然基隆政府在2023年啟動了騎樓整平計畫，希望改善行人通行的環境，但也遭到許多人士批評，騎樓因停滿機車而失去了應有功能。基隆市前議員陳薇仲表示「整平後的騎樓寬度大約只有1.5公尺，但機車一停，留給行人的空間甚至不到90公分。」這樣的現象在基隆隨處可見，甚至在她受訪時，身後差點又將上演一場驚險車禍。

陳薇仲進一步解釋：「政府雖然加強了科技執法，甚至延長行人過馬路的時間，但只要路口設計不改，行人與車輛的碰撞就不會停止。」

進行瘦身道路 把空間還給行人

陳薇仲以國外如美國為例，通過縮小車道寬度，來提升駕駛者的專注度，或許是一項台灣能參考的方式。當車道被「瘦身」後，駕駛人在進入路口時會更留意行人，也能減少事故的發生。此外，重新規劃車道功能，不僅能提高交通流動效率，也讓城市更宜居。

基隆市政府交通處黃詩涵副處長對此回應表示，「目前本府盤點清查閒置空地設置路外停車場，希望透過引導車輛停放路外，再逐步慢慢將騎樓與人行道還歸行人」，然而在土地有限、資源緊縮的情況下，這仍需要時間來實現。

基隆由於早期開發時，建築物未規劃地下停車場，導致現今車輛停放空間不足，許多車輛只能利用道路及騎樓停放，對行人通行及城市景觀造成影響。基隆市政府針對這一問題，制定了騎樓使用管理自治條例，對停車行為進行規範，確保行人基本的通行寬度，避免停車亂象影響行人通行。

在短期內，市府透過劃設停車格和強化管理來規範秩序，並利用空地闢建臨時路外停車場，增加停車空間；長期則朝向闢建路外立體停車場，短長期將車輛逐步引導至路外停放空間，釋放人行道與騎樓空間，還給行人安全舒適的步行環境。市府強調，未來在建築物新建或改建時，須依法設置停車空間，都市設計審議時亦要求汽車1戶1車位，機車1.3個車位，將建築物本身停車需求內部化方式，解決緩解停車壓力。

一座城市能否讓居民感到幸福與安全，往往取決於它是否給予人們最基本的尊重——步行的權利。基隆交通亂象，是歷史遺留問題與現代需求碰撞下的結果，隨著高齡化社會的來臨，道路改革勢在必行。