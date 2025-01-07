人品爆發！249元超商福袋內藏「1顆球」 眾驚呼：根本中頭獎

每年各家超商都會推出許多開運福袋讓民眾選購。有一名女網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」上發文分享，她表示，她選購了一袋249元的全家「2025開運福袋」，開箱時讓她忍不住驚聲尖叫，裡面竟然藏著一顆簽名球，讓她笑稱「這袋也太讚了吧」。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「簡直人品爆發啊！」

原PO透露，今年她花了249元，選購了一袋全家超商的「2025開運福袋」，開箱時讓她驚喜連連，她表示，內容物除了該有的基本零食之外，還拿到一張衛生紙兌換券，最令她驚訝的是，裡面竟然有一顆棒球的簽名球，但她笑稱「我看不出來是誰的名字」。今年的福袋讓她感到特別幸運，滿意地笑指「這袋也太讚了吧」。

照片曝光後，立刻掀起網友們騷動，紛紛留言「哇塞！光這顆球就值了」、「哇！居然真的有簽名球，滿貫砲陳晨威」、「恭喜你，是很帥跑很快，差點盜本壘嚇到日本的陳晨威」、「神威的簽名球欸，這包物超所值欸」、「陳晨威的，根本中頭獎」。

此外，還有不少網友忍不住羨慕原PO，表示「你好幸運」、「有這顆球，其他都不重要了」、「太幸運了吧！有簽名球，還中衛生紙，羡慕」，「好羨慕，是神威的簽名球」、「有陳晨威的簽名球就很超值，羨慕」。

不過，也有網友回應、「為什麼別人的福袋都那麼好，羨慕」、「很幸運，我的是寶可夢野餐墊，但是不知道為什麼沒有放在裡面，還要特別去換」、「好羨慕，我中了這小小兵」、「買了一袋，只有餅乾跟一罐飲料，什麼都沒了，還銘謝惠顧」。