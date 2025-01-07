吳聖宇：新竹苗栗為「台灣輻射冷卻聖地」 迎風面今晚起雨增多

今晨苗栗三灣鄉只有4.2度，創入冬以來本島縣市平地最低氣溫紀錄。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，新竹苗栗一帶是台灣輻射冷卻聖地，經過這幾年廣泛架設自動觀測站實際觀測，幾乎總是能囊括平地低溫排名的前幾名，苗栗三灣鄉大河今晨出現4.2度低溫，苗栗公館鄉7.4度，苗栗造橋鄉7.9度。相比之下，台北站最低溫只降到14.2度，勉強達到大陸冷氣團的門檻標準。

吳聖宇指出，乾冷情況今明兩天還將持續，但迎風面包括大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地降雨今晚開始有慢慢增多趨勢，明天降雨又更明顯一些，其他地方維持乾冷，明天西半部雲量則變多一點。今晚到明天清晨仍要注意輻射冷卻低溫，台南以北到宜蘭一帶空曠地區仍有機會降到10度以下，日夜溫差變化大。

吳聖宇表示，周四、五受中高層短波槽通過影響，水氣增多，苗栗以北到東半部有短暫陣雨機會，台中以南雲量較多，山區也可能有局部短暫陣雨，中北部高山地區有機會出現局部冰霰或雪。緊跟著第2波冷空氣南下，一路影響到周末(11-12日)，冷空氣在周五、六影響較強，周日(12日)清晨也還是冷，周日白天冷空氣強度略有緩和，但是真正較明顯溫度回升可能要等到下周一(13日)白天之後。周末期間水氣會減少，再轉為乾冷型態。

吳聖宇表示，昨天提到本周第2波冷空氣比較強，目前從氣象署預報資料來看已經被升級為強烈大陸冷氣團，預估台北站低溫有可能降到12.4度或以下，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到8度或以下，局部單點如果有輻射冷卻作用發揮，溫度就會明顯偏低，10-13日之間清晨都要特別小心輻射冷卻的低溫現象。