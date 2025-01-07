苗栗今晨4.2度！吳德榮：周四起非常濕冷 低溫下探5度

真的非常冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至6時12分苗栗已創入冬以來、本島縣市平地的最低氣溫紀錄，前3依序為：苗栗(三灣鄉) 4.2度，新竹(峨眉鄉)8.1度，雲林(虎尾鎮)8.8度。

吳德榮指出，今晨台北市平地最低氣溫為(文山區)12.0度；台北測站也降至14.2度已符合「大陸冷氣團」標準。各地區平地最低氣溫約在9至12度。

吳德榮說，今各地晴朗穩定，白天北台涼、中南舒適，早晚冷；明西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有零星少量降雨，白天氣溫稍升、天氣舒適、早晚冷。「大陸冷氣團」及「夜間輻射冷卻」加成，部分平地清晨最低氣溫降至5度以下，應注意保暖。

今日各地區氣溫為：北部10至19度、中部9至24度、南部9至25度及東部12至25度。

最新各國模式模擬，吳德榮指出，周四(9日)起至下周一(13日)清晨冷空氣再增強，氣溫再降；周四至下周(12)日清晨，北部、東半部有明顯降雨，天氣轉濕冷，尤其周五(10日)北台高溫僅13度，整天溫差小、非常濕冷，應特別注意。3000公尺以上(合歡、雪山⋯)高山降雪機率高，2000公尺以上(太平、拉拉⋯)亦有機率。

吳德榮說，下周日白天轉晴冷，因「夜間輻射冷卻」，冷到下周一清晨。歐洲模式顯示，再增強的冷空氣，將把「大陸冷氣團」推升至「強烈大陸冷氣團」(10度<台北測站≦12度)；部分平地清晨最低氣溫仍可降至5度左右。民眾應注意保暖，以保健康；農漁養殖業也要注意氣象署的「低溫特報」，及早作好防範措施。