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冷！13縣市低溫特報 苗栗恐6度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署針對苗栗等13縣市發布低溫特報，到上午恐出現10度以下低溫，苗栗可能6度以下。聯合報系資料照
中央氣象署針對苗栗等13縣市發布低溫特報，到上午恐出現10度以下低溫，苗栗可能6度以下。聯合報系資料照

中央氣象署上午針對苗栗等13縣市發布低溫特報，到上午恐10度以下，其中苗栗可能6度以下，呼籲民眾注意保暖。

氣象署指出，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今(7日)上午苗栗局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。

橙色燈號(非常寒冷)：苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。黃色燈號(寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。影響時間到上午。

氣象署指出，除了加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣溫 氣象署

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