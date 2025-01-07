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【即時短評】公職獸醫薪酸 給不開業獎金是特效藥嗎？

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
賴清德總統6日出席第53屆獸醫師節慶祝大會，提及公職獸醫師人力不足及流失問題，要農業部研究「獸醫師不開業獎金」。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統6日出席第53屆獸醫師節慶祝大會，提及公職獸醫師人力不足及流失問題，要農業部研究「獸醫師不開業獎金」。記者潘俊宏／攝影

在滿場獸醫師的獸醫節慶祝場合，賴清德總統抓準時機開支票，要送給處境苦哈哈的公職獸醫「不開業獎金」，讓一向被當工具人的公職獸醫感嘆終於獲得重視。何時能上路還未知，獸醫界普遍認為，若獎金有感確實是一帖特效藥，希望藥效能持續，別只是曇花一現淪為搏美名。

查看1979年大學放榜的榜單，賴清德當時考上台灣大學獸醫系，但他後來轉系，與獸醫擦身而過。

賴清德6日出席獸醫師節顯然有備而來，致詞直指公職獸醫荒困境，談到他當過台南市長、行政院長，知道公職獸醫缺口愈來愈大，他當上總統後有心想解決這個問題，祭出不開業獎金要扭轉公職獸醫的「薪」酸處境。

在賴總統曾經治理的台南市公職獸醫師員額61人，現況只有50人在運作，仍有11名缺額，常要一人當二人用。賴總統顯然早知道公職獸醫荒嚴峻，當市長時難改善，當上總統後至少不會麻木不仁。

不開業獎金消息一出，讓獸醫界討論熱烈，有執業獸醫說「不排除重回公職」，也有獸醫系老師說，若薪水能提高，會鼓勵學生進公職貢獻專長，回響、效應可望慢慢浮現。其實除了不開業獎金，提升職等也是提振士氣的解方。

公職獸醫常要包辦國內外動物疾病防疫及研究，第一線獸醫被牛追著跑、壓制豬隻打疫苗，遇到禽流感一次撲殺數以千計的雞，都是家常便飯，還要處理民眾關注的動保案件，如不良犬貓舍私繁、虐待寵物、照顧受傷流浪動物等，業務量繁重，錢少事多壓力大是公職獸醫的寫照。

真的不能再要求公職獸醫繼續燃燒獸醫魂「做功德」，否則一旦禽流感、非洲豬瘟等疫病考驗來襲，人力缺口恐成防疫破口，付出的成本只會更大。

公職獸醫師人力荒惡化，賴清德總統6日指示農業部研擬發給獸醫師不開業獎金，設法留才。圖為獸醫師蔡志鴻（左）為寵物狗抽血。記者潘俊宏／攝影
公職獸醫師人力荒惡化，賴清德總統6日指示農業部研擬發給獸醫師不開業獎金，設法留才。圖為獸醫師蔡志鴻（左）為寵物狗抽血。記者潘俊宏／攝影

獸醫師 禽流感 非洲豬瘟

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