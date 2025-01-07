聽新聞
0:00 / 0:00
【即時短評】公職獸醫薪酸 給不開業獎金是特效藥嗎？
在滿場獸醫師的獸醫節慶祝場合，賴清德總統抓準時機開支票，要送給處境苦哈哈的公職獸醫「不開業獎金」，讓一向被當工具人的公職獸醫感嘆終於獲得重視。何時能上路還未知，獸醫界普遍認為，若獎金有感確實是一帖特效藥，希望藥效能持續，別只是曇花一現淪為搏美名。
查看1979年大學放榜的榜單，賴清德當時考上台灣大學獸醫系，但他後來轉系，與獸醫擦身而過。
賴清德6日出席獸醫師節顯然有備而來，致詞直指公職獸醫荒困境，談到他當過台南市長、行政院長，知道公職獸醫缺口愈來愈大，他當上總統後有心想解決這個問題，祭出不開業獎金要扭轉公職獸醫的「薪」酸處境。
在賴總統曾經治理的台南市公職獸醫師員額61人，現況只有50人在運作，仍有11名缺額，常要一人當二人用。賴總統顯然早知道公職獸醫荒嚴峻，當市長時難改善，當上總統後至少不會麻木不仁。
不開業獎金消息一出，讓獸醫界討論熱烈，有執業獸醫說「不排除重回公職」，也有獸醫系老師說，若薪水能提高，會鼓勵學生進公職貢獻專長，回響、效應可望慢慢浮現。其實除了不開業獎金，提升職等也是提振士氣的解方。
公職獸醫常要包辦國內外動物疾病防疫及研究，第一線獸醫被牛追著跑、壓制豬隻打疫苗，遇到禽流感一次撲殺數以千計的雞，都是家常便飯，還要處理民眾關注的動保案件，如不良犬貓舍私繁、虐待寵物、照顧受傷流浪動物等，業務量繁重，錢少事多壓力大是公職獸醫的寫照。
真的不能再要求公職獸醫繼續燃燒獸醫魂「做功德」，否則一旦禽流感、非洲豬瘟等疫病考驗來襲，人力缺口恐成防疫破口，付出的成本只會更大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言