總統拋不開業獎金 新北動保處長：士氣一振

六都公職獸醫缺口愈來愈棘手，北市、新北公職獸醫缺口分別10人、12人，台中缺額7人，台南缺口也有11人。新北有議員說，不只要爭取不開業獎金，也應該要有勤務加給、六都加給、保育員危險獎金加給等，提高總薪資報酬，才能讓公職獸醫地位真正抬頭。

新北市動保處有38名獸醫員額，目前缺12人，處長楊淑方憂心忡忡地說，公職獸醫師不只招不到人，流失率愈來愈快，最近也有同仁離職，除了薪資是考量，與景氣、藥商及特殊寵物等市場供需也有關。

楊淑方說，賴總統開支票願幫公職獸醫爭取不開業獎金，確實讓公職獸醫士氣一振，也開始產生一些效應與討論，有執業獸醫告訴她「如果不開業獎金夠有感，會考慮回公職」，希望不開業獎金盡快上路。

楊淑方說，公務員職等、加給等事務不是地方權責，之前曾向人事總處反映，建議除不開業獎金外，也可研擬保育員危險獎金加給，「看哪個加給可以較快上軌道就優先處理」。

台北市公職獸醫師33個員額缺10人，台北市動保處技正華心惠說，公職獸醫業務包含防疫、畜牧業管理、動保業務，台北是唯一有24小時緊急救援專線的城市，需隨時On Call待命。配合批發市場時間作業也讓工時不同，若遇上禽流感通報，就得隨時輪值、送檢體，突發任務多。

華心惠說，公職獸醫基層主管只有7職等，遠比人醫來的低，提高誘因除了不開業獎金，也要從提高職等、組織再造下手。

桃園市公職獸醫師預算員額28人、現有員額27人，情況是六都最佳；台中市動保處公職獸醫師預算員額56人，現有人員為49人，缺額7人。

高雄市農業局表示，高市動物保護處公職獸醫編制50人，其中2個名額精簡管制，目前若滿編是48人，但今年2人商調中央而出缺，目前在職46人，缺額已報考試分發，今年有機會補齊。