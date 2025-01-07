林懷民執導幾米作品 FOCASA打造台灣首齣馬戲篷定目劇

還記得童年看馬戲團的驚喜？然而現代版的新馬戲，結合現代舞蹈和戲劇，已成為連大人也愛看的新型態表演藝術。FOCASA馬戲團邀請雲門舞集創辦人林懷民擔任導演，集結繪本作家幾米作品中的重要角色，打造台灣第一齣馬戲篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，3月將在台南水交社搭篷首演。

「每個人心裡都有一個幾米，我要讓幾米繪本的畫面發生在真實生活裡。」FOCASA團長林智偉表示，為了《幾米男孩的100次勇敢》，FOCASA打造台灣有史以來最大的馬戲帳篷。「買第一頂帳篷是實現馬戲人的夢想，買幾米帳篷是想實現每一個人的夢想。」這個帳篷取自幾米《走向春天的下午》，幾米筆下的盲女、小丑、玩具兵、小男孩將通通跑到馬戲大帳篷裡頭碰頭，倒立、翻滾、跳躍、飛翔，

這也是林懷民首齣馬戲作品。林智偉表示，他曾在雲門作品中擔任特約演員，受到林懷民的提攜照顧。FOCASA草創時沒有排練場，團員打游擊排練，常常在公園排到熄燈。林懷民得知他們的窘境，豪氣出借雲門下班後的排練室，一借就一年。林懷民表示，自己從零開始創辦雲門，瞭解經營劇團的艱辛和挫折，今年適逢FOCASA十五歲，他特別執導這件作品當作生日禮物，希望他們長得更壯，翻得更快樂。

林智偉表示，《幾米男孩的100次勇敢》製作過程長達3、4年，但幾米授權所有繪本使用，也親自看排給予很多意見。屆時除馬戲團演出，會規劃把場外市集打造成一個熱鬧有趣的幾米樂園。

2025年是FOCA馬戲團成立的第十五年，林智偉在記者會上宣告，要把團名加入「家（casa）」的溫馨感，更名為FOCASA馬戲團。他表示，casa是拉丁文中的「家」，改名focasa 強調「家」的意義，希望找到馬戲人的歸屬感和避風港。他透露自己是921災戶，10幾歲就在避難帳篷住了半年，對於帳篷有一種家的想像。

林智偉與多名團員皆出身國立台灣戲曲學院民俗技藝學系，雜技底子深厚。他表示，戲曲學校的訓練是八年一貫的科班制，用技術的高超決定是否能站上舞台、老師總要求30秒就要一個亮點，整個訓練過程和文化跟國外的馬戲完全不同。「雜技表演只有李棠華這一派?只能胸口碎大石？」但他們想為傳統雜技走出另一條路，創團第二年改名為「馬戲團」時，常遭質疑「怎麼沒有動物？」他們在傳統雜技中注入舞蹈和戲劇文本，「不斷跟體制抗衡與打架」，並向各種不同文化取經，去年才剛結束與兩位德國藝術家的合作。

創團隔年FOCA在中山堂發表《初衣十舞》，獲得赴法國外亞維儂的演出機會。但團員都是未滿20歲的學生，沒資金付旅費，林智偉拜訪了十幾位長輩借錢。如今FOCASA擁有40位全職員工，14年來走遍26個國家、一百多個城市，把台灣當代新馬戲帶到全世界。被問到怎麼定義台灣新馬戲？林智偉認為，台灣新馬戲很難定義、還在不斷轉型和蛻變，但「我們就是台灣當代新馬戲」。