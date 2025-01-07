憂疫苗釀腫瘤風險 家貓登記飼主觀望

國內養貓人數逐年增加，推估全國家貓一三一萬多隻，今年起家貓納入應辦理登記寵物，雖將登記和施打狂犬病疫苗脫鉤，但貓登記後還是須依規定施打狂犬病疫苗，但不少飼主擔心佐劑疫苗潛在的惡性腫瘤風險，對強制登記仍在觀望。

農業部動物保護司副司長陳中興表示，家貓辦理寵物登記不需同時施打狂犬病疫苗，飼主僅需完成晶片植入及寵物登記作業即可，但登記後得依規定完成接種，目前國內犬、貓及人工飼養的陸生食肉目動物均應接受疫苗注射。

貓施打含佐劑狂犬病疫苗有萬分之一機率引發惡性腫瘤，不含佐劑疫苗單劑價格則高出含佐劑疫苗許多，影響飼主登記與施打疫苗上意願。陳姓飼主表示，雖然出現惡性腫瘤的機率是萬分之一，但接種並非只有一次，他也還在觀望。

全國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫指出，貓養在家裡並不容易被查到是否登記，除非被人檢舉，理論上也幾乎罰不到，且登記後要固定施打疫苗，成為許多飼主不願登記的原因。獸醫說，就算家貓平常不出門，狂犬病在許多管道仍有傳播風險，如果家貓不強制接種，飼主意願又不高，會連推廣防疫的機會和立場都消失。

農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬表示，正在研議比照國際作法，未來可能不再強制家貓施打狂犬病疫苗。