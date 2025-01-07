動物醫院誘惑大 動保專家：留人才關鍵在薪資

台南市動物防疫保護處前處長、「暴龍爸爸」李朝全，八年前屆齡退休後投入保護動物事務，從事公職四十年的他說，公職獸醫需要願景，薪資則是吸引更多人留任關鍵。

「擔任公職時每天與狗狗相處，看到牠們開心搖尾巴，隔天卻被安樂死，心中創傷大到沒人可體會。」中華民國保護動物協會秘書長李朝全表示，那時他暗自許下諾言「退休前一定要還給你們更多生命」，積極舉辦認養活動，曾一年有一萬隻獲認養，退休時累計認養數近十萬隻，超過他在任安樂死數量，終於完成這項艱難的任務。

二○一七年李朝全退休，沒有到獸醫院賺錢，而是持續投入動物保護工作，他笑稱「自己離不開這個圈子」。他認為，擔任公職獸醫要有願景，薪資是留人的關鍵，他曾為捕犬隊爭取福利，減少流動率，盼公職獸醫師地位能抬頭、角色愈來愈被看重。

被稱為「打不退的動保員」的公職獸醫周駿男工作廿五年，目前擔任台南市動保處技正，他曾遇過流浪狗囤積症，遇到流浪狗就撿回家卻沒能力照顧，導致狗狗活在福祉很差的環境，他後來請其他動保人士協助，並要求飼主減量飼養，才逐步解決。

「在外執業很有吸引力。」他建議剛畢業獸醫系學生先到一般動物醫院，不喜歡臨床事務且不在意賺很多錢，可考慮到公職獸醫工作，「有正確心態才不會快速離職」。

而台北、桃園、台南等三地獸醫師公會分析寵物與民眾醫療費用差異，以電腦斷層掃描（ＣＴ）為例，健保約給付四千多元，動物醫院收費兩萬五千元，足足多出五、六倍，醫療收費「人不如貓狗」，或可解釋獸醫師為何不願意投入公職。