新聞眼／別只解薪酸 也要升職等

賴清德總統開支票要送給處境苦哈哈的公職獸醫「不開業獎金」，讓一向被當工具人的公職獸醫感嘆終於獲得重視。這項新年大禮何時上路不得而知，就怕獎金有限而無法成為特效藥，其實除了不開業獎金，提升職等也是提振士氣的解方。

查看一九七九年大學放榜的榜單，賴清德考上台灣大學獸醫系，但他後來轉系；沒當獸醫師的他，昨天出席獸醫師節顯然有備而來，直指公職獸醫荒困境，談到他當過台南市長、行政院長，知道公職獸醫缺口愈來愈大，當上總統後有心想解決這個問題，因此希望農業部研究獸醫師不開業獎金，期能扭轉公職獸醫「薪」酸處境。

不開業獎金消息一出，確實引起獸醫界熱烈討論，有執業獸醫直言「不排除重回公職」，也有獸醫系老師說，若薪水能提高，會鼓勵學生進公職貢獻專長，不過公職獸醫師普遍認為「使命感」與「服務熱忱」更重要。

確實，公職獸醫除了包辦動物疾病防疫及研究，還要有雙快腿能躲避追逐的牛，更要有壓制豬隻打疫苗的力量，碰上禽流感，要狠心一口氣撲殺數以千計的雞隻，民眾檢舉不良犬貓舍私自繁殖、民眾虐待寵物、照顧受傷流浪動物更要一馬當先，錢少、事多、壓力大是公職獸醫寫照，沒有使命感，一刻也待不住。

賴總統開出照顧公職獸醫的第一槍，農業部除了積極制定不開業獎金制度，或許也可研究是否提升職等、增加福利等作為，若因人力不足造成防疫缺口，付出成本只會更大。