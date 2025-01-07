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總統喊「獸醫師不開業獎金」 獸醫振奮

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭邱書昱／連線報導

賴清德總統昨出席第五十三屆獸醫師節慶祝大會，提及公職獸醫師人力不足及流失問題，要農業部研究「獸醫師不開業獎金」；獸醫師公會全聯會理事長譚大倫振奮說，不開業獎金算是眼前可行的特效藥，再無效「就真的死路一條了」。

防疫署長邱垂章指出，公職獸醫薪資不但跟外界有落差，工作非常辛勞，會參考人醫不開業獎金制度按月發放，細節精算中。

新北市動保處長楊淑方說，賴總統開支票確實讓公職獸醫士氣一振，也開始產生一些效應與討論，有執業獸醫告訴他「如果不開業獎金夠有感，會考慮回公職」，希望不開業獎金盡快上路，另外也可研擬保育員危險獎金加給「看哪個加給可以較快上軌道就優先處理」。

台北市動保處技正華心惠認為，公職獸醫基層主管只有七職等，遠比人醫低，提高誘因除了不開業獎金，也要從提高職等、組織再造下手。一名新北市議員認為，更應有勤務加給、六都加給、保育員危險獎金或加給，提高總薪資報酬才能讓公職獸醫地位真正抬頭。

昨天獸醫師節，賴總統參加慶祝大會致詞表示自己小時候養過豬，豬隻看病需要獸醫師幫忙，獸醫師更站在防疫第一線，尤其今年五月有望成為傳統豬瘟非疫國是大家共同努力的結果。

他說，全台犬貓飼養數二百五十萬隻，超過十四歲以下人口數，但全台開業的獸醫師診所約近二千間，執業人數約五千人，整體獸醫師人力仍不足。

「我當台南市長時便發現公職獸醫師招募愈來愈難，這幾年情況更惡化，沒人擔任公職是外面更好賺？還是政府薪水太少？」賴清德說，自己是臨床醫師，沒開業政府會給不開業獎金，將研擬給獸醫師不開業獎金，至少讓公職獸醫和開業、執業獸醫待遇不要落差那麼大。

傳統豬瘟 獸醫師

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