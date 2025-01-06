台博館「偶・多元文化之身」揭幕 「藏鏡人」重現江湖

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台博館「偶・多元文化之身」特展，展出罕見的戲箱，讓觀眾了解戲班生活的流動與艱苦。布袋戲班走南闖北，戲箱中除了放上戲偶，還有用鋁箔零食包裝紙製成的青天白日國旗、用耳環改造的旦角頭飾、用白色塑膠瓶製成的戲偶眼鏡、以及小罐胃藥等。既展現戲班人靈巧應變、回收再利用的惜物精神，也反映戲班四處漂泊、日夜操勞的工作型態。記者陳宛茜／攝影
台博館「偶・多元文化之身」特展，展出罕見的戲箱，讓觀眾了解戲班生活的流動與艱苦。布袋戲班走南闖北，戲箱中除了放上戲偶，還有用鋁箔零食包裝紙製成的青天白日國旗、用耳環改造的旦角頭飾、用白色塑膠瓶製成的戲偶眼鏡、以及小罐胃藥等。既展現戲班人靈巧應變、回收再利用的惜物精神，也反映戲班四處漂泊、日夜操勞的工作型態。記者陳宛茜／攝影

走進台博館的「偶・多元文化之身」特展，迎面是一個巨大的展櫃，放上34件來自世界各地的戲偶，居中的「真西園戲台」是雕刻精細的「六腳棚」戲台。這是是已故布袋戲大師「闊嘴師」王炎的戲棚，王炎晚年雙眼失明後，戲棚被古董商賣到日本，台原藝術文化基金會董事長林經甫費盡心思又從日人手中購回。戲台前，國家文藝獎得主許王雖然坐在輪椅上，依然將手中的戲偶舞得虎虎生風，戲偶彷彿活了起來。

2020年，台原藝術文化基金會董事長林經甫在文化部見證下，將其多達1萬1千多件遍及全球之偶戲文物捐贈台博館，經過3年多的整飭與研究作業，推出「偶‧多元文化之身」特展，並同步發行《揭開台原蒐奇櫃》及《亞洲多元文化之身》偶戲叢書，台博館「偶・多元文化之身」特展今天開幕。

「我們這一代的人，從小就是看布袋戲長大的。」文化部長李遠回憶，以史艷文為主角的黃俊雄布袋戲於中午播出時，全國百分之九十的人在看史艷文，政府擔心布袋戲讓人民忘了工作與求學，一度禁止布袋戲在中午播出，可見布袋戲的影響力。他指出，此一展覽跟與目前正在台博館展出的12強「冠軍之路」相互輝映，可說是「台灣文化的冠軍之路」。

正因為布袋戲在台灣曾擁有百分之九十的收視率，出自「雲州大儒俠」的「藏鏡人」才會成為台灣人共同理解的「幕後黑手」政治語彙，展中也展出一個復刻版的「藏鏡人」戲偶。除了戲偶與戲台，還展出罕見的戲箱，讓觀眾了解戲班生活的流動與艱苦。布袋戲班走南闖北，戲箱中除了放上戲偶，還有用鋁箔零食包裝紙製成的青天白日國旗、用耳環改造的旦角頭飾、用白色塑膠瓶製成的戲偶眼鏡、以及小罐胃藥等。既展現戲班人靈巧應變、回收再利用的惜物精神，也反映戲班四處漂泊、日夜操勞的工作型態。

林經甫表示，他30多歲時看到大英博物館和歐洲人收藏文物和歷史，觸發他開始蒐藏偶戲。歷經約50年的蒐藏之路，他開始思考這些偶最佳的活化和收藏地點，最後選擇台博館落腳。他期許臺博館成為亞洲戲偶文物的蒐藏及活用平台，與國際戲偶文化進行交流，讓這些戲偶繼續發光發熱。台博館館長陳登欽表示，經過2019年西田社、2020年林經甫的捐贈，目前台博館偶戲典藏已多達1萬5千餘件，躋身當今世界收藏亞洲偶戲藏品的重要博物館之列。

走進台博館的「偶・多元文化之身」特展，迎面是一個巨大的展櫃，放上34件來自世界各地的戲偶，居中的「真西園戲台」是雕刻精細的「六腳棚」戲台，是已故布袋戲大師「闊嘴師」王炎的戲棚。展櫃前是國家文藝獎得主許王。記者陳宛茜／攝影
走進台博館的「偶・多元文化之身」特展，迎面是一個巨大的展櫃，放上34件來自世界各地的戲偶，居中的「真西園戲台」是雕刻精細的「六腳棚」戲台，是已故布袋戲大師「闊嘴師」王炎的戲棚。展櫃前是國家文藝獎得主許王。記者陳宛茜／攝影
文化部長李遠和國家文藝獎得主許王一起舞動手中的戲偶。記者陳宛茜／攝影
文化部長李遠和國家文藝獎得主許王一起舞動手中的戲偶。記者陳宛茜／攝影
台博館2024復課的藏鏡人戲偶。記者陳宛茜／攝影
台博館2024復課的藏鏡人戲偶。記者陳宛茜／攝影

布袋戲 文化部 文物

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