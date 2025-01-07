公職獸醫荒 恐成國家防疫破口

台灣獸醫師五千多人，公職獸醫占一成多，在地方動物及防疫機構、中央農業部及防檢署等單位服務；但根據統計，部分縣市公職獸醫最嚴重時曾缺額四成五，流失率也高，六都缺額「永遠補不滿」，學者憂心影響非洲豬瘟、禽流感、狂犬病等國家防疫工作。

台北市公職獸醫師有卅三個員額，目前缺十人；新北市卅八個員額，缺十二人；台中缺七人、台南缺十一人；高雄、桃園狀況較佳，各缺二人、一人。另外，去年公職獸醫缺額卅五人，僅十多人報考，報到剩下個位數，獸醫擔任公職風氣低迷可見一斑。

一九八七年中興大學獸醫系畢業的中興大學獸醫學院院長陳德勛表示，當年班上至少三分之一進公部門，現任農業部常務次長杜文珍就是其一，現在想考公職獸醫的畢業生可能剩約百分之十；台灣每年三二○至三五○名獸醫系學士畢業生投入職場，多數選擇照顧小動物的臨床領域，這和動物醫院蓬勃發展、市場供需有關，通常菜鳥獸醫到民間動物醫院起薪至少五萬元，工作量沒比較輕的公職獸醫卻只領公務員薪水，因此乏人問津。

留才 需誘因與發展性

「臨床、公職各有不同挑戰…」陳德勛認為無論在動物醫院服務或在公部門當獸醫都有壓力，兩者都要有強烈獸醫魂及使命感才能好好發揮專業，但若人力一面倒往臨床走，沒新血願意進公職體系，除了人才斷層，對國家更是棘手問題，尤其非洲豬瘟、禽流感防治工作對產業面影響甚鉅，萬一公職獸醫人才庫見底，重大政策沒人可執行，一路惡性循環下，是非常嚴重的危機。

「給尊嚴、給好的待遇是基本誘因。」陳德勛表示，若要吸引優秀的人才加入公職，好待遇、有感獎金是必須的對策，不開業獎金可以是一個名目，但重點是誘因及職涯發展性要夠。

獸醫出身的新北市動保處長楊淑方說，剛入行的公職獸醫起薪四萬多，走入臨床的菜鳥獸醫起薪約五萬元，起步差異不大，但民間動物醫院薪水跳升快，入行二年後薪水七、八萬不在少數，若願意值大夜班，月薪破十萬元不難，加上執業獸醫師有光環、名氣、社會地位，都是年輕一輩對公職獸醫興趣缺缺原因，不少人進公職三、五年便改到民間任職。

獸醫師公會全聯會理事長譚大倫說，近年持續向農業部官員反映公職獸醫師人力荒困境，希望比照人醫給予不開業獎金，並適度提高職等，增加獸醫系畢業生報考公職誘因，尤其錢少、事多、壓力重，公職獸醫爬到幹部也是七職等左右，大大影響士氣。

被投訴 澆熄工作熱情

他說，公職獸醫肩負防疫、檢疫、動保、食安等要務，各地防疫所、動保處等機關的獸醫師都有缺額，一旦爆發禽流感等事件，公人力荒將將成另個破口。他舉香港幾年前也有公職獸醫人力荒困境為例，最後以二倍薪水留才翻轉困境，建議政府及早正視。