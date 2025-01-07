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消基會盼優化庇護島 非檢討行人

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

消基會日前發布翻轉「行人地獄」新聞稿，認為庇護島成為駕駛的新危險區域。此一說法不僅遭到十多個人本交通團體聯合駁斥，還遭網紅批評「今年最智障」。消基會昨再度發聲，表示消基會用意是呼籲政府車輛撞擊庇護島事故多，應優化庇護島的設計與加強對所有用路人的宣導。

消基會指出，行人是最脆弱而需要被保護的用路人，以目前改善重點實施行穿線退縮及增設行人庇護島為例，行人庇護島是為了讓行人在穿越大的路口，如遇轉換紅燈時能夠暫時在庇護島停留，避開車輛未停讓的危險，但在行穿線退縮條件有限的路口，行人庇護島就可能會設置在較突出路口的位置。

一旦缺乏明顯的辨識標示，在夜間或照明不佳時，車輛如以較窄的角度轉彎就容易產生碰撞甚至危及行人，行人也可能無法清楚認知庇護島的用途而善用。

消基會建議，運用PDCA（Plan、Do、Check、Act）的滾動式檢討已實施方案的績效，包括行人使用庇護島情形與車輛碰撞庇護島的事件評估分析，進行因應調整改善機制。如增設反光條等辨識標示、增繪轉彎動線的導引標線、提醒行人使用庇護島更清楚的標誌等，同時也應宣導行人遇轉換紅燈時應使用庇護島不要執意通過；並非為了檢討行人。

消基會表示，身處民主社會，尊重其他公益團體與民眾不同的見解，但是既然目的都是為了行人安全，無法合作也可以各自努力一起為安全的路口努力。

消基會 行人地獄

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