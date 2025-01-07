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驗光師爭英譯正名 難有共識

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
數百名驗光師昨天聚集在立法前，高呼尊重專業、捍衛權利口號，並要求正名。記者陳正興／攝影
數百名驗光師昨天聚集在立法前，高呼尊重專業、捍衛權利口號，並要求正名。記者陳正興／攝影

全國共有十一家大專院校設有視光學系，學生畢業後如取得衛福部認證，證書上卻是「Optician」（配鏡師），數百名驗光師昨聚集在立法院前要求正名，並高喊「衛福部踹共」、「醫事司下台」，批衛福部不作為，嚴重損害驗光師專業與尊嚴。

對此，衛福部表示，針對驗光師英譯正名議題，近年來多次召開會議，但始終無法達成共識。為保護兒少族群的視力健康，家長仍應先陪同孩子至眼科門診，接受醫師診察、評估，給予適當治療，以免延誤就醫。

驗光師公會全聯會理事長黃群宸指出，國際驗光師英譯為「Optometrist」，但衛福部證書卻是「Optician」，即為「配鏡師」，毫無專業醫療可言，損害驗光師尊嚴，阻礙國際交流。

黃群宸說，衛福部醫事司一○八年起針對驗光師英譯名稱進行研商會議，至今仍無實質進展，多次請求公開資料，始終無法取得，批評衛福部黑箱操作，一味地迎合眼科醫學會與醫師公會。

眼科醫學會理事長王一中指出，在美國「Optometrist」一詞包含篩檢、診斷及治療疾病，但依照國內醫師法、醫療法規範診斷治療均屬於醫師職責，如果驗光師英譯使用「Optometrist」，這是「不能接受的」，若要使用此名詞，必須先經過相關學制及醫院訓練與實習。

衛福部次長林靜儀說，目前相關團體意見分歧，關鍵在於如正名為「Optometrist」，涉及醫師與驗光師之間業務重疊或擴張，這並非只是單純正名問題。

驗光師公會全聯會另爭取開放六歲以下兒童驗光權、六歲至十五歲兒少的獨立驗光權。對此，王一中表示，眼科醫師為兒童診療近視，常用散瞳劑，如未使用散瞳劑檢查，直接配眼鏡，容易誤判近視度數。但使用散瞳劑，屬於醫療行為，需由醫師執行。

衛福部 醫學 醫師

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驗光師爭取英譯正名 眼科醫學會基於這點「不能接受」

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