國家公園丟垃圾燒草木 罰則擬提高

「國家公園法」逾五十二年未調整園內禁止行為罰則，朝野立委紛紛提案提高罰則、刑度。內政部長劉世芳昨透露，內政部正進行修法，罰則將視影響程度，依比例原則提高，也將針對重大違規行為保留刑罰，並增訂得按次連續處罰；部分山友颱風天未經許可入山，造成救援資源耗費也將檢討。

國家公園法一九七二年六月十三日公布後，針對國家公園內禁止行為及相關罰則至今未修。現行規定，在國家公園隨地吐痰、拋棄瓜果、紙屑或其他廢棄物，僅處罰一千元以下罰鍰；焚燬草木或引火整地，處六月以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金，遭質疑過輕。

立法院內政委員會昨審查國家公園法部分條文修正草案，針對焚燒森林等行為，國民黨立委牛煦庭、民進黨立委王美惠認為刑度應提高最重十年以下有期徒刑；牛煦庭主張亂丟垃圾，在樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形，罰則提升至最高卅萬元，民進黨立委徐富癸、黃捷則主張最重十萬元以下。

劉世芳指出，現已初步研擬國家公園法修正草案，並蒐集各類違序行為，檢討分析，提出更周延規定，後續將辦理預告作業。據了解，修法草案將在今年底前送抵立法院。

劉世芳透露，除按違規行為對環境影響程度，依比例原則修正提高罰則，亦針對重大違規行為保留刑罰的規定，及增訂得按次連續處罰、沒入設施或工具、機具、未改善或回復原狀致生其他損害者，應賠償損害的規定。

劉世芳提到，對於少部分山友在颱風等天災期間，未經登記許可即入山（園），造成後續救援資源耗費，亦研商如何提高罰則，避免國家資源的浪費。國家公園署指出，若未經許可進入生態保育區目前罰則是處三千元，未來也將提高。