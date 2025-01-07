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士林夜市友善廁所僅6間 又少又難找

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台灣每年約六四八萬觀光客到北市旅遊，約七成八會逛夜市，其中到士林夜約二四○萬。有議員指出，士林夜市友善廁所僅六處，且標示不清，部分加入廁所服務的店家門口，根本看不出提供友善廁所，有如玩「大家來找碴」。

議員林延鳳指出，北市府先前在士林夜市規畫六處友善廁所，不過上網查看觀傳局觀光地圖，根本兜不攏，質疑市府不同局處「分工卻不合作」。

議員逐一檢視六處友善廁所，其中一處在體育用品店內，還有一處在海鮮餐廳樓上，但店門口根本看不到有提供友善廁所標示；還有一處友善廁所在棉被店內，店門口廁所標示在門牌邊一角，根本難發現，店內廁所標示還被電視擋住；議員質疑，這樣的「友善廁所」外國旅客找得到？

市場處表示，針對現有友善公廁數量少、及標示指引不清楚，市場處會持續找更多店家合作，近期已改善電子地圖，遊客只要在夜市的電子導覽牌面上掃QR code，就可以透過地圖找到友善廁所。

至於友善廁所標示不清，市場處說，先前有提供標示給店家張貼，但可能標示太小、張貼地點不明顯，近期已重新設計，會提供給店家張貼於明顯處。

市場處表示，士林夜市除六處友善廁所，近期也已和當地自治會研議，向攤販會員宣傳推廣友善廁所、持續招募有意願店家加入。

士林夜市 廁所 議員

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