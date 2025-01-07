台鐵公廁深夜上鎖 挨批不便民

台鐵各車站末班車駛離後，站外廁所多上鎖不開放，苗栗有民眾深夜內急，到通霄車站想上廁所吃了閉門羹，批評不便民。當地民代認為台鐵有社會責任，公廁應廿四小時開放。台鐵表示，考量治安風險，多數車站營業時間結束後，將公廁鎖起來。

不過新竹內灣車站因遊客多，公廁使用率高，台鐵委託在地橫山鄉公所管理，全年全天候開放；桃園最小的富岡車站公廁設在站外，沒有門，廿四小時開放使用，但該站乘客少，夜間公廁使用率低。

苗栗車站跨站式設計，兼具站區兩側通道，公廁全天候開放，站方說，有街友把廁所酒精摻水喝，衛生紙也常短缺，甚至有鞭炮炸馬桶，只能加強巡視。

通霄、苑裡車站廁所在站外，每天末班區間車駛離後，站方晚間十一時許到翌日清晨五時將廁所上鎖；曾有民眾深夜內急不得其門而入，急如熱鍋螞蟻。

通霄鎮代繆宗翰說，附近有超商，但沒消費借廁所有壓力，將與台鐵溝通開放車站公廁便民。張姓旅客說，台鐵是服務業，車站外公廁算是公共空間，夜間上鎖不友善，畢竟公廁就是要「與人方便」。

絕大多數台鐵車站廁所都有管制時間，高架化的台中車站一樓廁所，晚間九時關閉到隔天上午九時；新竹車站公廁六年前投入一三○○萬元全面更新，五星級廁所凌晨零時四十分關閉至清晨四時卅分。

彰化車站、員林車站末班車駛離後關閉廁所，已實施多年；台鐵人員說，以往曾有吸毒者在其他車站廁所放針頭，甚至有吸毒者死在裡面，還曾發生婦女被拉進小站廁所，人手有限只能上鎖。台南車站早期車站外公廁沒有關閉，不時有街友躲廁間、吸毒等；考量周邊公園有公廁可用，夜間關閉。

斗六車站廁所末班車駛離後關閉，隔天清晨六時開放；排班林姓計程車司機說，半夜多到鄰近超商上廁所，站前商店老闆說，站前公有市場也有公廁，平常晚上借廁所的人少。

台鐵表示，公廁非營業時間管制使用，主要是維護治安，避免歹徒利用公廁非法侵害使用人，防範吸毒等不法行為，以維護公眾安全。