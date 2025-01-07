聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵公廁深夜上鎖 挨批不便民

聯合報／ 本報記者／連線報導

台鐵各車站末班車駛離後，站外廁所多上鎖不開放，苗栗有民眾深夜內急，到通霄車站想上廁所吃了閉門羹，批評不便民。當地民代認為台鐵有社會責任，公廁應廿四小時開放。台鐵表示，考量治安風險，多數車站營業時間結束後，將公廁鎖起來。

不過新竹內灣車站因遊客多，公廁使用率高，台鐵委託在地橫山鄉公所管理，全年全天候開放；桃園最小的富岡車站公廁設在站外，沒有門，廿四小時開放使用，但該站乘客少，夜間公廁使用率低。

苗栗車站跨站式設計，兼具站區兩側通道，公廁全天候開放，站方說，有街友把廁所酒精摻水喝，衛生紙也常短缺，甚至有鞭炮炸馬桶，只能加強巡視。

通霄、苑裡車站廁所在站外，每天末班區間車駛離後，站方晚間十一時許到翌日清晨五時將廁所上鎖；曾有民眾深夜內急不得其門而入，急如熱鍋螞蟻。

通霄鎮代繆宗翰說，附近有超商，但沒消費借廁所有壓力，將與台鐵溝通開放車站公廁便民。張姓旅客說，台鐵是服務業，車站外公廁算是公共空間，夜間上鎖不友善，畢竟公廁就是要「與人方便」。

絕大多數台鐵車站廁所都有管制時間，高架化的台中車站一樓廁所，晚間九時關閉到隔天上午九時；新竹車站公廁六年前投入一三○○萬元全面更新，五星級廁所凌晨零時四十分關閉至清晨四時卅分。

彰化車站、員林車站末班車駛離後關閉廁所，已實施多年；台鐵人員說，以往曾有吸毒者在其他車站廁所放針頭，甚至有吸毒者死在裡面，還曾發生婦女被拉進小站廁所，人手有限只能上鎖。台南車站早期車站外公廁沒有關閉，不時有街友躲廁間、吸毒等；考量周邊公園有公廁可用，夜間關閉。

斗六車站廁所末班車駛離後關閉，隔天清晨六時開放；排班林姓計程車司機說，半夜多到鄰近超商上廁所，站前商店老闆說，站前公有市場也有公廁，平常晚上借廁所的人少。

台鐵表示，公廁非營業時間管制使用，主要是維護治安，避免歹徒利用公廁非法侵害使用人，防範吸毒等不法行為，以維護公眾安全。

公廁 台鐵 廁所

延伸閱讀

公廁夜間上鎖不讓乘客使用 台鐵：治安風險考量

台鐵車站公廁晚間上鎖「不方便」 乘客不得其門而入惹議

找廁所變「大家來找碴」？ 議員轟士林夜市友善廁所找嘸

嘉市跨年流動公廁再現一排「f翁天信」 愛公廁也來跨年？

相關新聞

公職獸醫荒 恐成國家防疫破口

台灣獸醫師五千多人，公職獸醫占一成多，在地方動物及防疫機構、中央農業部及防檢署等單位服務；但根據統計，部分縣市公職獸醫最...

總統拋不開業獎金 新北動保處長：士氣一振

六都公職獸醫缺口愈來愈棘手，北市、新北公職獸醫缺口分別10人、12人，台中缺額7人，台南缺口也有11人。新北有議員說，不...

台博館「偶・多元文化之身」揭幕 「藏鏡人」重現江湖

走進台博館的「偶・多元文化之身」特展，迎面是一個巨大的展櫃，放上34件來自世界各地的戲偶，居中的「真西園戲台」是雕刻精細...

強烈冷氣團來襲 周五最冷

本周有兩波冷氣團來襲，一波比一波強，中央氣象署預報員林定宜表示，周四強烈大陸冷氣團南下，轉為濕冷，預估最冷時間落在周五，...

台鐵公廁深夜上鎖 挨批不便民

台鐵各車站末班車駛離後，站外廁所多上鎖不開放，苗栗有民眾深夜內急，到通霄車站想上廁所吃了閉門羹，批評不便民。當地民代認為...

士林夜市友善廁所僅6間 又少又難找

台灣每年約六四八萬觀光客到北市旅遊，約七成八會逛夜市，其中到士林夜約二四○萬。有議員指出，士林夜市友善廁所僅六處，且標示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。