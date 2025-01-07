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強烈冷氣團來襲 周五最冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

本周有兩波冷氣團來襲，一波比一波強，中央氣象署預報員林定宜表示，周四強烈大陸冷氣團南下，轉為濕冷，預估最冷時間落在周五，北部低溫十至十三度，二五○○至三○○○公尺以上高山有機會降雪

林定宜說，今天冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，夜晚、清晨特別低溫，中南部日夜溫差大需多留意，北部、東北部整天十一至十三度，中南部十八至廿二度，環境屬於乾冷的天氣型態，各地晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島有零星短暫降雨。

周四第二波強烈大陸冷氣團南下，降溫更顯著、也更寒冷，最冷時候落在周五，北部低溫十至十三度，中部十五至十七度，南部十八至廿二度，影響持續到周日，直到下周一冷空氣逐漸減弱，才會回暖。

周四、周五因水氣偏多，中部以北、東北部二五○○公尺高山，像是合歡山、雪山、南湖大山等，都有機會降雪。周六仍殘留水氣，中部以北三○○○公尺高山也可能有零星降雪。

林定宜指出，未來一周先乾後濕，周四以後水氣較多，北部、東半部及中部以北山區都有局部短暫降雨。周六、周日整體環境偏濕，但降雨範圍縮減，桃園以北、恆春半島有短暫降雨，其他多雲到晴；下周一、下周二冷空氣減弱，迎風面的東半部有零星短暫雨。

林定宜表示，一月份是台灣平均溫度最低的月份，冷氣團頻繁南下，感受較為寒冷，提醒農作物嚴防寒害，民眾早出晚歸要適時調整穿著，留意氣溫變化、注意保暖。

低溫 冷氣團 降雪

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