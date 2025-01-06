麻醉爭議研商會議擬三共識 衛福部：農曆年後逐一討論

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立委蘇清泉今天邀請麻醉醫學會、衛環委員會立委、衛福部等單位一起研商麻醉議題。衛福部醫事司長劉越萍說，今天會議共有三大共識，將於農曆年後進行討論。本報資料照片
立委蘇清泉今天邀請麻醉醫學會、衛環委員會立委、衛福部等單位一起研商麻醉議題。衛福部醫事司長劉越萍說，今天會議共有三大共識，將於農曆年後進行討論。本報資料照片

台北市某醫美診所日前發生一名女性進行醫美手術時，於麻醉後出現血氧濃度不穩，送醫搶救不治事件，引起大眾對麻醉議題的重視。立委蘇清泉指出，麻醉醫師有人力不足的困境，立法院社福及衛環委員會於本月2日通過臨時提案，要求衛福部辦理心臟外科、移植外科、重症等醫師，接受麻醉科專業訓練後執行麻醉業務。對此，麻醉醫學會表達強烈反對，認為踐踏專業。

蘇清泉今天邀請麻醉醫學會、衛環委員會立委、衛福部等單位一起研商，以提出更好的方案。衛福部醫事司長劉越萍說，今天會議為聽取各方意見，最後共有三大共識，首先，麻醉醫學會提議，為改善麻醉醫師執業環境，爭取更多資源，應針對協助醫院手術麻醉的麻醉科醫師提高健保給付，增加麻醉醫師的執業意願。她說，但非醫事司業務，立委蘇清泉已請醫學會提案，再和健保署溝通。

其次，與會人士須認同，應改善及落實醫美手術時的麻醉情形，確保受術者安全；第三、研議針對牛奶針（異丙酚）進行管理，如是否由第四級管制藥品提升至第二級等，將會進一步研議，而這些共識的後續研議，將於農曆年後進行討論。

對於蘇清泉要求衛福部辦理心臟外科、移植外科、重症等醫師，接受麻醉科專業訓練後執行麻醉業務，劉越萍指出，今天與會人士均認為，醫師對於麻醉應該有稍微的了解，如果是風險低的麻醉，專科醫師應可以自行進行，特別是在偏鄉服務的醫師，但若是全身麻醉等複雜麻醉，就須由麻醉專科醫師執行。

今天參與會議的麻醉醫學會前理事長余黃平說，麻醉醫師人力沒有不足的問題，每年衛福部均招收63位麻醉專科醫師，也就是說，每年畢業的麻醉專科醫師，可以提供全國10萬台手術麻醉的服務量，10年後，將可以提供100萬台手術麻醉服務量，目前全國一年健保手術麻醉量為100多萬台，因此，麻醉專科醫師沒有不足。

另，日本人口約1.2億，換算成每10萬人分配到3.66位麻醉醫師，而台灣2300萬人，每10萬人分配到6.88位麻醉醫師，且2018至2023年麻醉醫師人數成長了17%，健保給付手術成長僅6.6%，未來麻醉醫師人數一定更多。他說，麻醉醫師人力不是患不足，而是患不均。

至於，目前全國醫美診所有700多家，但只有40多家接受評鑑，未來應針對醫美診所進行盤點、評鑑，了解有多少診所在進行手術、手術量多少、人力及設備、手術室安全等情形，把關民眾醫美麻醉手術安全。

劉越萍說，針對麻醉醫師人力患不均，區域聯防是目前正在執行的策略，主要由醫學中心支援醫療資源不足地區，其中包括麻醉科醫師，舉例來說，在屏東恆春補了一位麻醉醫師，即採取「醫師動、病人不動」的概念，以照顧偏遠地區民眾的健康，讓醫療服務不會中斷。

手術 醫學中心 醫師

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