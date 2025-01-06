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彰化以南今晚空品「橘色提醒」 明後兩天中部有轉差疑慮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
環境部及中央氣象署監測顯示，今受東北風挾帶境外污染物影響，傍晚彰化以南多數測站空品已達「橘色提醒」等級。圖／台中市政府提供
環境部及中央氣象署監測顯示，今受東北風挾帶境外污染物影響，傍晚彰化以南多數測站空品已達「橘色提醒」等級。圖／台中市政府提供

環境部及中央氣象署監測顯示，今受東北風挾帶境外污染物影響，傍晚彰化以南多數測站空品已達「橘色提醒」等級，指標污染物為「細懸浮微粒」，且依預報資料顯示，明後兩天的中部空品有轉差疑慮。台中市政府說，已啟動應變措施，並持續監控空氣品質狀況，也提醒敏感族群出外做好防護措施。

環保局指出，明後兩天受大陸冷氣團影響，東北風持續挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，且中南部位於下風處，擴散條件稍差，易累積污染物，中部地區空氣品質皆有達「橘色提醒」等級可能，指標污染物為「細懸浮微粒」。

環保局說，市府已啟動應變措施，包括針對固定污染源(通知進行降載減排、智慧監控科技執法及派員執行稽查)、移動污染源(車牌影像辨識作業及夜間執行改裝車攔檢)及逸散污染源(營建工地加強灑水及道路洗掃、露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導)等，後續將適空品變化情形，適時調整應變措施。

另橫向透過各局處相關網站、群組及APP發布警告注意事項，並通知護理之家、復健機構、長照機構及社福機構，彈性調整相關活動及落實防護措施。

環保局表示，因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。欲掌握空品即時狀況，可至「環保局空氣品質監測網( http://bit.ly/1PYK6fP )」也歡迎加入「台中空品報報」LINE官方帳號，以獲取每日空品預報資訊，提早做好防護準備。

環境部及中央氣象署監測顯示，今受東北風挾帶境外污染物影響，傍晚彰化以南多數測站空品已達「橘色提醒」等級。圖／台中市政府提供
環境部及中央氣象署監測顯示，今受東北風挾帶境外污染物影響，傍晚彰化以南多數測站空品已達「橘色提醒」等級。圖／台中市政府提供

環保局 監控 空氣品質

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