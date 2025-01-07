健康你我他／媳婦版米其林 除夕大餐拚場

卅年前，先生在娶個老婆好過年的觀念驅使下，我們步入禮堂。婚後一周就是農曆新年，婆婆給我的第一個功課是「除夕團圓飯」，家族中每個媳婦至少做兩道菜。此後，開啟了我的每年除夕料理大作戰。

第一年娘家媽媽還擔心我的料理上不了檯面，不斷叮嚀囑咐，當她聽到我端出：豆腐釀肉和烤雞翅時，幾乎暈倒， 但也來不及了，只能以這兩道家常菜交差了事。

慢慢經過料理三餐的磨練，也逐漸能煮出「師」字輩的菜餚。除夕一早就在傳統市場衝鋒陷陣，然後在廚房與菜刀、鍋鏟、爐火共舞，做好後分裝在容器中，再提著大包小包，舟車勞頓的回到公婆家，幾個媳婦擠在廚房中輪流覆熱所帶來的料理，一年一度的團圓飯就是各房媳婦的米其林。

卅年來也有過幾次在餐館過除夕，做為媳婦的我們終於能完全休息，好好吃一頓團圓飯，不過這項「德政」曇花一現，在婆婆嫌貴，還是在家裡吃的堅持下，畫下休止符。

隨著家族人口增多及成長，三、四道菜已取代過往的兩道菜，幾個媳婦為了避免撞菜，除夕前就要熱線規畫各自的菜色。我從新嫁娘的三日入廚下煮到頭髮灰白，近幾年妯娌們已經是外買代替自煮，我則是料理有傳人，女兒願意代勞烹煮，我終於能夠除夕無事一身輕，坐享其成的吃團圓飯啦。