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邁入超高齡社會 政院盼加強獨居長者共餐、居家醫療

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣即將步入超高齡社會。此為示意圖。記者杜建重／攝影
台灣即將步入超高齡社會。此為示意圖。記者杜建重／攝影

台灣今年正式邁入超高齡社會，65歲以上長者占總人口數已經達20%，據悉，近期行政院召開「持續推動獨居長者關懷送暖政策」，除了持續提供已列冊的5.5萬獨居年長者支援服務，也優先調查75歲以上的潛在對象，提供據點共餐、送餐、到宅訪視及居家醫療等服務。

政院官員指出，超高齡社會需要特別關注獨居老人議題，賴清德總統在「健康台灣」的政策架構下，提出需主動掌握高齡者使用社會服務的狀況，尤其是獨居的長輩，更需要政府積極提供專業服務與關懷訪視，加強並優化對長者的關懷與共餐、送餐服務。

據悉，行政院長卓榮泰上月中曾在公開行程之餘，到關懷據點與社區銀髮長輩一起喝麻油雞湯、冬至進補，聊天過程中也特別感謝社區據點對周邊年長者提供的關懷與服務，並認為政府要再做得更多，讓獨居長者獲得更溫暖的支持。

政院官員表示，近期行政院召開「持續推動獨居長者關懷送暖政策」會議，會中除了要求衛福部建構一體化服務系統回應多元需求、並結合社區據點建立區域守護網，持續提供目前已列冊的5.5萬獨居年長者支援服務之外，也請衛福部與民政體系合作，優先調查75歲以上的潛在對象，藉此確立需求名單以及需求內容。

政院官員續指，透過社福系統持續追蹤，提供整合式服務，包括「據點」共餐、保健及健康促進服務，或「到宅」關懷訪視、送餐及居家醫療等服務，並依需求轉介長照、居家醫療、社區醫療體系等服務，以社區照顧關懷據點為基礎，持續推動獨居老人關懷政策。

台灣即將步入超高齡社會，照護長者的移工需求量大增，截到十月底為止，產業與社福移工人數已超過八十一萬人，但若移工不慎懷孕，權益是否能受到保障，成為被照顧者家庭的一大難題。記者杜建重／攝影（看護、外勞）
台灣即將步入超高齡社會，照護長者的移工需求量大增，截到十月底為止，產業與社福移工人數已超過八十一萬人，但若移工不慎懷孕，權益是否能受到保障，成為被照顧者家庭的一大難題。記者杜建重／攝影（看護、外勞）

獨居老人 行政院

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