邁入超高齡社會 政院盼加強獨居長者共餐、居家醫療

台灣今年正式邁入超高齡社會，65歲以上長者占總人口數已經達20%，據悉，近期行政院召開「持續推動獨居長者關懷送暖政策」，除了持續提供已列冊的5.5萬獨居年長者支援服務，也優先調查75歲以上的潛在對象，提供據點共餐、送餐、到宅訪視及居家醫療等服務。

政院官員指出，超高齡社會需要特別關注獨居老人議題，賴清德總統在「健康台灣」的政策架構下，提出需主動掌握高齡者使用社會服務的狀況，尤其是獨居的長輩，更需要政府積極提供專業服務與關懷訪視，加強並優化對長者的關懷與共餐、送餐服務。

據悉，行政院長卓榮泰上月中曾在公開行程之餘，到關懷據點與社區銀髮長輩一起喝麻油雞湯、冬至進補，聊天過程中也特別感謝社區據點對周邊年長者提供的關懷與服務，並認為政府要再做得更多，讓獨居長者獲得更溫暖的支持。

政院官員表示，近期行政院召開「持續推動獨居長者關懷送暖政策」會議，會中除了要求衛福部建構一體化服務系統回應多元需求、並結合社區據點建立區域守護網，持續提供目前已列冊的5.5萬獨居年長者支援服務之外，也請衛福部與民政體系合作，優先調查75歲以上的潛在對象，藉此確立需求名單以及需求內容。