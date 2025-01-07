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「紅腫熱痛」是警訊／防蜂窩性組織炎 皮膚護理5重點

聯合報／ 文／台大醫院護理部護理師王淯琳、護理長徐淑金

皮膚是我們身體最大的保護器官，能阻擋外界細菌和有害物質。一旦皮膚屏障受損，細菌可能透過損傷的皮膚侵入，導致局部「紅、腫、熱、痛」的急性感染，並有發炎反應，這就是「蜂窩性組織炎」。

感染蜂窩性組織炎，通常是因為細菌從皮膚的破口進入所致，像糖尿病足、慢性潰瘍、香港腳等，甚至是蚊蟲叮咬或傷口暴露於海水或生水，就可能引起發炎；不過，細菌也未必一定是經由傷口進入，也可能從其他部位感染造成蜂窩組織炎。

主要症狀是患部皮膚會出現局部紅、腫、熱、痛，且伴隨發燒及疲勞感。有時皮膚可能產生水泡，需要適當予以刺破引流。如果細菌已侵入血液中，會造成菌血症，嚴重時可能引發敗血症甚至危及生命。

蜂窩性組織炎的高風險族群，包括免疫功能受損者、慢性病患者（如高血壓、糖尿病及肥胖者）、吸菸者，以及近期經歷創傷、手術或患有慢性濕疹者。特別是老年人、下肢血液循環不佳者(如靜脈曲張或曾接受開放性骨折、植皮治療者)，以及接受心臟手術或外科手術切除淋巴結者，更需要特別留意。

蜂窩性組織炎主要的治療是抗生素治療，依感染嚴重程度可採口服或靜脈注射，療程約7至14天，如果治療72小時後仍有發燒，醫師將依情況調整抗生素藥物。若伴隨明顯外傷，則需手術清創或換藥，並且定時密切觀察傷口變化。

做好日常護理保健，不僅能降低細菌感染風險，也能提升生活品質，守護健康。

5招預防感染：

1.保持皮膚濕潤，可使用乳液或藥膏，讓皮膚保濕，避免乾燥龜裂。

2.糖尿病患者應盡量保持血糖穩定，遵醫囑規則服藥。

3.平時注意傷口清潔與乾燥，如果傷口出現紅腫熱痛或膿性分泌物時，應盡速就醫治療。

4.針對足部護理，需防止外傷，養成良好趾甲修剪習慣並治療足癬。

5.慢性淋巴水腫者宜穿著彈性襪、保持皮膚清潔，休息時抬高肢端，以促進循環。

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