救護人員先通報／北榮院前啟動葉克膜 救回病患
50多歲周先生去年10月某天早上突然倒地不起，家人立即撥打119，並施以「心肺復甦術」（CPR）急救。救護人員抵達現場後，評估病情，通報台北榮總急診，啟動葉克膜小組。周先生被送至醫院時，葉克膜團隊緊急放置「葉克膜」，成功解除死亡危機。
周先生從心跳停止，院前急救與轉送，至「葉克膜」成功放置，只經歷44分鐘。北榮副院長林永煬表示，OHCA（心肺功能停止）患者救命如救火，因為心臟停止跳動之後，人類腦細胞在4分鐘內逐漸缺氧死亡，10分鐘內腦死，如果能在倒地60分鐘內接上「葉克膜」，有望從病人從死神手上搶救回來。
林永煬表示，過去OHCA病人存活率不到1%，在醫界努力下，提升到47.8%，但仍有逾半患者死亡。如何成功搶救OHCA病人，提升存活率，成為重要課題。
台北市消防局試辦「院前啟動葉克膜小組急救計畫」，台北榮總為首家參與的醫學中心，也是國內第一個在急診室放置葉克膜的醫院，該院共有10台「葉克膜」機器，其中一台就放在急診室，隨時可用。
該急救計畫於去年2月執行迄今，北榮成功啟動13次救命任務，其中8次評估後放置「葉克膜」，成功為OHCA病人續命，存活率從47.8%提升至62%，成效不輸歐美先進國家。
北榮急診部災難醫學科主治醫師陳盈如表示，病人發生OHCA，第一線救護技術員（EMT）先給予緊急處置，送至急診後，經過評估，再啟動「葉克膜」裝置作業。該試辦計畫則是提前運作，由技術員於現場評估患者是否符合院前啟動「葉克膜」條件，若符合條件，通知醫院急診「葉克膜」小組準備，整體來說，可減少10到20分鐘。
「別小看10到20分鐘的救命時間」，陳盈如表示，2024年1至10月OHCA患者存活率約為47.8%，如在院前啟動「葉克膜」小組，經心臟血管外科評估後放置葉克膜，病患存活率可拉到62%。
以周先生為例，三條血管阻塞七、八成，其中一條甚至全堵，命在旦夕。所幸從心跳停止、院前急救與轉送，至成功放置「葉克膜」，僅花了44分鐘，比以往縮短了10到20分鐘，順利接受心導管手術，短短12天後康復出院，他說，「現在每天看到日出日落，心中只有滿滿感謝。」
「院前啟動葉克膜小組急救計畫」條件：
1.年齡<70歲。
2.目擊倒地。
3.有旁觀者立即進行CPR。
4.初始心律為可電擊心律。
5.無明顯外傷、臥床、癌症末期及其他不可逆之末期疾病。
6.預估現場至醫院小於8分鐘的路程。
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