賴總統允予公職獸醫師不開業獎金 農業部：擬案送審

中央社／ 台北6日電

為改善公職獸醫師人力荒，總統賴清德今天允諾給予不開業獎金。農業部表示，已積極與地方政府及獸醫師公會全國聯合會研討，擬定具體方案後，將提送行政院人事行政總處審議。

第53屆獸醫師節慶祝大會暨傳統豬瘟防疫宣導會今天登場，總統賴清德出席時指出，為紓解公職獸醫師缺額嚴重問題，將給予公職獸醫師不開業獎金。行政院長卓榮泰隨後表示，將照辦。

農業部動植物防疫檢疫署表示，為推動此政策，已積極與地方政府及獸醫師公會全國聯合會召開多場會議研討，並將根據各界建議擬定具體方案後，再提送行政院人事行政總處審議。

防檢署指出，根據統計資料，民國113年間，全國地方動物防疫機關缺額合計高達81人、缺額率16.5%，部分地區缺額率甚至超過40%。

防檢署表示，跟私部門相比，公職獸醫師的薪資及升遷有限，導致人才大量流向民間市場；而對比醫師在公立醫院服務，則有新台幣上萬元的「不開業獎金」。

屏東縣動物防疫所所長李永文也曾告訴中央社記者，雖然公務獸醫、開業獸醫的起薪都是4萬、5萬元左右，但5到10年後，所得會產生2倍以上落差。

獸醫師 行政院 農業部

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