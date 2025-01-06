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農曆春節將至 衛福部提醒提早預約長照服務

中央社／ 台北6日電

農曆春節將至，但失能民眾及家庭照顧者在年節期間可能仍需要長照服務，衛福部今天提醒，年節期間有長照需求的民眾，可依各縣市政府規定事前預約，以利及早安排。

農曆春節期間不少民眾會團圓過節，但是長期照顧家庭卻可能仍有長照資源需求。為讓失能民眾及家庭照顧者可以在年節期間持續獲得長照必要服務，衛生福利部今天發布新聞稿提醒。

衛福部長期照顧司副司長吳希文向中央社記者說明，過年期間部分長照服務可能會有暫停狀況，或部分機構可能會休息，因此若民眾已確定仍會有居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、專業服務、喘息服務或餐飲服務等服務的需求，可提早預約。

衛福部指出，民眾可依各縣市所訂期限提前預約服務，以利各縣市長期照顧管理中心或社區整合型服務中心（A單位）於春節前先安排連結服務資源，也有助服務提供單位及早安排人力。

聘有外籍家庭看護工的被照顧者，衛福部提醒，只要經評估為長照需要等級2至8級者，其所聘外籍家庭看護工春節期間如有休假或因故請假無法協助照顧，可優先預約申請勞動部補助短照服務；家庭照顧者為減輕照顧負荷，也可事前申請喘息服務。

衛福部呼籲有長照服務需要的民眾，可利用市話、手機撥打1966長照服務專線。

春節 衛福部 長照

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