台大醫院與艾伯維藥品擴大合作 強化臨床試驗數位策略

台大醫院與艾伯維藥品今簽訂合作協議，雙方將擴大研發合作面向，強化臨床試驗數位策略，並加速臨床試驗收案速度與品質。台大醫院院長吳明賢和艾伯維藥品總經理孫啟德共同簽署，強化臨床試驗數位策略，透過新型態臨床試驗研究模式，加速臨床試驗收案速度與品質，推動臨床試驗前瞻研究，提升國內臨床試驗品質及國際競爭力。

自2013年以來，台大醫院即與艾伯維藥品密切合作，雙方協同合作臨床試驗案72項，案件及收案成長率高達45%。去年台灣研究團隊臨床試驗啟動速度為亞太區之首，突顯台灣在臨床試驗收案及執行的優異表現。

十年多來，重要成就包括，2023年台大醫學系小兒科教授吳嘉峰帶領的小兒肝膽胃腸團隊，成功完成2次全球第一次臨床試驗收案。2024年台大副院長鄭安理、內科部主治醫師黃泰中與台大臨床副教授黃聖懿，帶領血液腫瘤科團隊成功達成4次美國以外、亞太區第一間試驗中心收案。

近年來，艾伯維藥品積極發展臨床試驗數位化，2019年與台大醫學院皮膚部主任蔡呈芳團隊，首先對受試者啟動數位化告知同意程序（e-consent），由於受試者無需立即簽署，減少壓力和焦慮，反而提高參與度。對研究團隊而言，採用e-consent能夠加快研究啟動，減少人工作業可能導致的錯誤。

使用電子化管理，讓同意書控管及監管機構的查核更容易，對受試者保護也越周延。艾伯維藥品近五年在台灣約有33%以及21%的臨床試驗案具有數位資訊收集（digital data collection）以及穿戴式裝置（wearable device）的設計，可以減少受試者往返試驗機構的舟車勞頓，也讓臨床試驗的執行更具彈性及有效性。

台大醫院臨床試驗中心成立20餘年來，近2年每年執行中的臨床試驗案超過1000件，研究者自行發起案約200件。持續領導全國包含肝臟疾病、乳癌、胃腸疾病及幽門桿菌、小兒感染、成人感染、肺癌、心血管疾病等7大臨床試驗合作聯盟。