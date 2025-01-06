驗光師爭取英譯正名 眼科醫學會基於這點「不能接受」

驗光師目前英譯名稱為「Optician」，驗光師長期爭取應命名為「Optometrist」，數百名驗光師今天集結立法院前抗議。眼科醫學會下午緊急舉行記者會，表示「Optometrist」可診斷並治療疾病，有違醫療法規定，不贊成驗光師英譯為「Optometrist」，避免國人誤解。

眼科醫學會理事長王一中說，眼科醫學會與驗光師公會全聯會為了驗光師英譯名稱，共舉行七次會議，醫學會認為，在美國， 「Optometrist」可篩檢、診斷及治療疾病，如果國內驗光師直接英譯為「Optometrist」，直接違反「醫師法」與「醫療法」，眼科醫學會「不能接受」。

眼科醫學會秘書長侯鈞賀說，對於驗光師目前英譯名稱「Optician」，在國內就是驗光師，並非如國外所指的「配鏡師」，如果驗光師公會全聯會對於此名稱有不同的看法，醫學會也請他們擬定替代方案。

侯鈞賀指出，驗光師爭取英譯名為「Optometrist」，但該名詞涉及診斷及治療疾病 ，目前受「醫師法」、「醫療法」、「驗光人員法」等規範，建議大家一起討論，何種名稱符合現況，目前醫師、護理師在醫院受接受驗光等訓練、實習，時間長達一年，但驗光人員不到六個月，後續可以藉由教育訓練，加以精進。

醫師公會全聯會理事蔡景耀說，驗光師參與國際合作，交流，衛福部與外交部也責成醫學會，大家共同努力，衛福部醫事司也從全民觀點持續溝通、協調，大家可以從增加全民視力健康著手。

驗光師公會全聯會要求開放驗光師直接為15歲以下兒童（包括1至2歲稚齡兒童）驗光並配製眼鏡。王一中說，醫院眼科醫師為兒童診療近視時，多使用散瞳劑檢查，如果未使用散瞳劑檢查直接配眼鏡，將誤判孩童近視度數，恐危害孩童視力健康，造成極大的災難。

侯鈞賀也說，兒童、青少年眼睛的睫狀肌調節能力強，可能有假性近視，直接驗光、配鏡可能造成誤差，增加未來併發症風險。蔡景耀強調，孩童眼科問題不僅限於近視，還有斜弱視、發育異常等，6至15歲學童更是最重要的視力保健族群。

醫學會聲明指出，兒童視力發展的複雜性不僅限於屈光度數問題，兒童時期更是視覺功能發育的關鍵階段，視覺異常可能源於眼球或大腦、甚至是全身系統性的疾病，若問題未及早發現和治療，可能導致弱視及終生的視覺功能缺損。

醫學會強調，稚齡兒童的驗光與視力檢查跟成人有顯著不同，常需使用特殊的檢查技術和儀器，需要觀察評估各年齡階段兒童的視覺反應與功能表現，兒童及青少年的睫狀肌調節能力極強（十歲兒童可達13至14個屈光度單位，而40歲成人僅剩不到6個單位），容易導致假性近視的驗光誤差，檢查時需使用散瞳劑，是國際眼科學界公認。

散瞳劑可暫時放鬆兒童的睫狀肌，排除假性近視的影響，確保驗光結果的準確性。然而，散瞳劑的使用需由具備完整醫學背景的專科醫師執行，並考慮兒童個別健康狀況，包含藥物的劑量、使用頻率和潛在副作用等，否則可能造成嚴重後果。若不經散瞳即進行驗光，將可能導致錯誤度數的眼鏡配置，不僅無法解決問題，甚至加重視力損害。