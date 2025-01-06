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展現多元文化 桃市圖「法語世界」繪本展登場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市立圖書館舉辦「探索世界，閱讀國際」系列活動。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館舉辦「探索世界，閱讀國際」系列活動。圖／桃園市立圖書館提供

桃園市立圖書館舉辦「探索世界，閱讀國際」系列活動，首部曲以聯合國2030年永續發展目標（SDGs）為議題，推出「漫步SDGs法語世界 家鄉文創實踐小故事繪本展」，桃園市南勢國小也透過17本法語繪本選讀，讓孩子與家長透過家庭閱讀，一同走入歐洲的繪本世界。

此次展覽主視覺海報以「椅起希望，讓愛穿越」為題，故事講述南勢國小的琪琪，1名3歲時被診斷患有眼癌，經歷無數次艱難的治療，琪琪雖然保住生命，但幾乎失去光明。

為了迎接琪琪的到來，南勢國小教師們精心設計無障礙校園環境，靠近門口的那張桌椅，成了琪琪的「希望之椅」，讓她能在這裡自信學習與成長，圖書館選擇此故事作為展覽主題，傳遞尊重、包容和文化平權的價值。

展覽中，語心和媽媽共同創作的繪本「我們的大地」，故事敘述地球資源的匱乏，並強調合作與分享對維護環境的重要性。語心表示，這本書教會了她如何節約資源，並與他人合作。媽媽則分享，這些簡單的行為讓孩子從小學會負責任，並為全球永續發展帶來正面影響。

教育局長劉仲成表示，響應教育部環境教育政策，攜手桃園市永續發展與環境教育輔導團、南勢國小、中華民國法語教師協會、中華明日閱讀協會、中央大學法文系及敦煌教育集團等單位，以聯合國2030年永續發展目標為議題，推出繪本展，為符合國際永續發展目標及桃園市重要教育政策，教育局也推出12項特色的品牌學校，盼提供學童多元且優質的教育內容。

圖書館 桃園 永續

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