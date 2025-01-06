國道春節好走時段曝光 南下車流估集中初一到初三
交通部高公局今天公布春節期間的國道好走路段及時段，其中南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，預估部分路段將出現長時段壅塞。
今年農曆春節有9天連假，高速公路局今天發布新聞稿表示，經檢視歷年春節連假國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，考量春節前因尚有4天假期，預估南向中長途返鄉將較為分散，交通量為平日至例假日水準。
高公局表示，初一至初五則為假期尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，預估部分路段將出現長時段壅塞。
高公局表示，西部國道方面，1月29日（初一）至1月31日（初三）上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人早上6時前或中午12時後出發。
1月31日（初三）至2月2日（初五）下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形，其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨，建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。
國5方面，高公局說，1月29日（初一）至1月31日（初三）預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，建議用路人早上5時前或下午5時後出發。
1月30日（初二）至2月2日（初五）預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。
高公局說，這次春節因與往年不同，初一之前尚有4天假期可分流南向車流，交通量約為平日至例假日水準，故僅實施單一費率，而初一至初五除了單一費率外，亦實施國3差別費率及凌晨0時到清晨5時暫停收費。
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