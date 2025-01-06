快訊

直播／三重建案開挖致民宅傾斜 晚間右側住宅突倒塌

台中機捷3地段疊疊樂 內行直言：懂住的人會買「這一區」

比爾蓋茲看好景氣復甦！ 重押運輸股敲進「這兩檔」

聽新聞
0:00 / 0:00

陳世凱搭客運回台中 宣傳國道客運春節6折優惠

中央社／ 台北6日電
交通部長陳世凱上周五身體力行搭乘國道客運返回台中。圖／交通部提供
交通部長陳世凱上周五身體力行搭乘國道客運返回台中。圖／交通部提供

今年春節期間國道客運祭出6折優惠，交通部長陳世凱上週也搭乘客運返回台中，呼籲旅客可以多搭乘國道客運，不一定要搭乘高鐵或台鐵。

交通部今天發布新聞稿表示，為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫，提升公共運輸使用率，公路局與12家國道客運業者合作，於1月24日至2月2日期間90條中長途國道客運路線推出最高6折優惠。

為鼓勵民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱3日下班後，身體力行推廣搭乘國道客運，由台北轉運站搭客運返回台中。

陳世凱說，今年返鄉過年的民眾能多搭乘國道客運，6折的票價非常便宜，不一定要高鐵或台鐵，回到家鄉後10小時內還能享受在地客運及幸福巴士轉乘優惠，尤其像是台北新竹或台北台中等中短途區間，更鼓勵可多利用搭乘國道客運。

公路局表示，今年春節為加強鼓勵搭乘，自連假前1日（2025年1月24日）至收假日（2月2日）擴大加碼為6折；搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內，以電子票證轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費優惠，75條指定幸福巴士免費搭乘。

公路局說，以往連續假期的東部加碼租車優惠及4人同行優惠（2擇1），2025年春節連續假期仍持續辦理，民眾搭乘東部國道客運後，向當地指定業者租汽機車享回程票價優惠；購買台灣好行套票或住宿，可享4人同行1人免費優惠。

交通部長 國道客運 陳世凱

延伸閱讀

春節90條國道客運祭出6折優惠 75條指定幸福巴士免費搭

台南市區鐵路地下化進度達89％ 2026年12月第1階段通車

交通部首版標誌標線號誌指引出爐！供18種道路情境圖例

道安總體表現桃園較不理想 陳世凱：全力輔導

相關新聞

彰化以南今晚空品「橘色提醒」 明後兩天中部有轉差疑慮

環境部及中央氣象署監測顯示，今受東北風挾帶境外污染物影響，傍晚彰化以南多數測站空品已達「橘色提醒」等級，指標污染物為「細...

邁入超高齡社會 政院盼加強獨居長者共餐、居家醫療

台灣今年正式邁入超高齡社會，65歲以上長者占總人口數已經達20%，據悉，近期行政院召開「持續推動獨居長者關懷送暖政策」，...

備足海鮮好過年 萬里野柳水產業者教你如何買最鮮

過年前不少家庭主婦都會備好魚貨、海產，讓一整個禮拜的過年假期餐餐有好料，不過到傳統市場買魚貨，攤攤都說是『現流』，價格也是水漲船高，到底怎麼辨識魚貨新鮮不新鮮，讓萬里野柳在地經營多年的水產業者來解惑。

FOCASA馬戲團首齣帳篷定目劇 林懷民重出江湖執導

2025年是FOCA馬戲團成立第15年，團長林智偉今天宣布更名為FOCASA馬戲團，加入「家（casa）」的溫馨感，也宣...

陳世凱搭客運回台中 宣傳國道客運春節6折優惠

今年春節期間國道客運祭出6折優惠，交通部長陳世凱上週也搭乘客運返回台中，呼籲旅客可以多搭乘國道客運，不一定要搭乘高鐵或台...

新北瑞芳鼻頭海鮮老店搭年菜熱 冷凍宅配訂單滿滿

年關將近，家家戶戶已經開始準備年菜，現在人為求方便，會購買現成年菜，直接加熱就可以食用，搭上這波年菜商機，位於瑞芳區鼻頭漁港裡的海產老店，也推出一整桌的年菜料理，採用在地當季新鮮漁獲加上店內師傅好手藝，現在冷凍宅配的訂單大爆滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。