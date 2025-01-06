陳世凱搭客運回台中 宣傳國道客運春節6折優惠

今年春節期間國道客運祭出6折優惠，交通部長陳世凱上週也搭乘客運返回台中，呼籲旅客可以多搭乘國道客運，不一定要搭乘高鐵或台鐵。

交通部今天發布新聞稿表示，為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫，提升公共運輸使用率，公路局與12家國道客運業者合作，於1月24日至2月2日期間90條中長途國道客運路線推出最高6折優惠。

為鼓勵民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱3日下班後，身體力行推廣搭乘國道客運，由台北轉運站搭客運返回台中。

陳世凱說，今年返鄉過年的民眾能多搭乘國道客運，6折的票價非常便宜，不一定要高鐵或台鐵，回到家鄉後10小時內還能享受在地客運及幸福巴士轉乘優惠，尤其像是台北新竹或台北台中等中短途區間，更鼓勵可多利用搭乘國道客運。

公路局表示，今年春節為加強鼓勵搭乘，自連假前1日（2025年1月24日）至收假日（2月2日）擴大加碼為6折；搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內，以電子票證轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費優惠，75條指定幸福巴士免費搭乘。

公路局說，以往連續假期的東部加碼租車優惠及4人同行優惠（2擇1），2025年春節連續假期仍持續辦理，民眾搭乘東部國道客運後，向當地指定業者租汽機車享回程票價優惠；購買台灣好行套票或住宿，可享4人同行1人免費優惠。