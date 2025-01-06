影／玉山成銀白世界！主峰步道積雪2公分 山友興奮曝夢幻絕景

受大陸冷氣團影響，加上水氣搭配，玉山今凌晨降雪，玉山主峰步道積雪約2公分，排雲山莊附近也積雪0.5至1公分，玉山白了頭，有山友拍攝記錄冰封玉山的夢幻絕景；玉管處表示，是入冬以來降雪量的最多一次，並籲上山勿貿然登頂。

中央氣象署推估，玉山降雪時間落在今天凌晨0時至1時之間，直至今清晨6時玉山氣象站積雪0.5公分；玉山國家公園管理處表示，今降雪雪線降至海拔3402公尺的排雲山莊，積雪0.5至1公分，山友也回報主峰步道目測積雪約有2公分。

玉管處表示，玉山今凌晨降雪，應是入冬以來降雪量最多的一次，主峰步道被白雪覆蓋，山頂白了頭，冰封玉山的浪漫雪景，讓不少攀登玉山的山友相當興奮，紛紛拍照留念。山友黃士峰也分享，玉山白雪皚皚，猶如北國的夢幻絕景。