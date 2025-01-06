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日本藝術家田中達也特展 逾160組全新創作登台

中央社／ 台北6日電

日本藝術家田中達也以微縮模型創作聞名，海內外特展巡迴突破250萬觀賞人次，「田中達也特展－大師眼中的微型組合」10日起於台展出，將展出逾160組全新創作。

寬宏藝術今天透過新聞稿表示，展覽以日常生活為靈感，將平凡事物藉著想像力與創意，轉化為充滿創意與驚奇的藝術品。涵蓋Home（家）、FORM（形狀）、COLOR（顏色）、SCALE（比例）、MOTION（動態變化）、LIFE（生命力）、WORLD（世界觀）主題，帶領觀眾重新認識熟悉的世界。

例如巧克力變身為書房、麵包公車穿梭於都市、藍色衣架化身為衝浪板，或是小小的釘書針竟能搭建起摩天大樓。除平面作品外，展覽中另展出近50件立體模型、5座繪本場景，田中達也的人氣繪本「壽司買衣服」新角色也將驚喜亮相。

「田中達也特展－大師眼中的微型組合」將於1月10日至4月6日展出，地點在中正紀念堂1展廳。

日本 藝術家

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