日本藝術家田中達也特展 逾160組全新創作登台

過年前不少家庭主婦都會備好魚貨、海產，讓一整個禮拜的過年假期餐餐有好料，不過到傳統市場買魚貨，攤攤都說是『現流』，價格也是水漲船高，到底怎麼辨識魚貨新鮮不新鮮，讓萬里野柳在地經營多年的水產業者來解惑。

2025-01-06 20:14