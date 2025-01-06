快訊

全台罷免潮！台中冬季青鳥究責6藍委 罷免連署「爆桌」

20萬國人領大陸護照、居留證？ 調查局出手要查

水泥加壓車煞車失控 大漢橋下新莊處「13車連環撞」嚴重壅塞

驗光師正名 眼科醫界：不因模糊職責界定損健康

中央社／ 台北6日電

數百名驗光師今天聚集立法院前抗議要求正名，眼科醫學會認為，修改英譯名可討論，但應以業務不涉治療、診斷為前提，精進驗光師教育體系和培訓，不因模糊職責界定損雙眼健康。

衛生福利部驗光師證書英譯名稱為非醫事人員的配鏡師（Optician），非國際通用驗光師（Optometrist），衛生福利部醫事司自民國108年起，對驗光師英譯名稱進行研商會議。中華民國驗光師公會全國聯合會今天上街抗議盼英譯正名，中華民國眼科醫學會也舉行記者會回應。

眼科醫學會秘書長侯鈞賀表示，這不僅涉及名稱改變，更涉及專業定位，Optician不單純是配鏡師，是英國體系對驗光師稱呼，源於當地驗光師法案；Optometrist名稱最早出現於美國，是接受學士後研究所教育，具備配鏡、眼部疾病篩檢、診斷及視覺功能障礙復健的醫療人員。

眼科醫學會理事長王一中說，過去與驗光師公會開過7次會議，Optometrist與台灣目前驗光師的養成學制、教育訓練及執業範圍存在顯著差異，在驗光人員教育體系和專業培訓尚未達到統一和成熟階段前，更改英文名稱將導致民眾對驗光師執業範圍誤解，影響病患權益。

「我們有討論空間」，王一中表示，只要驗光師業務不侵犯醫師法與醫療法賦予的診斷、治療權利，就可以接受驗光師修改英譯名詞被討論。事實上，台灣的時空背景有特殊性，驗光人員法通過後，當時眼鏡行人員年資足夠者，就可以參加特考，多數眼鏡行老闆透過補習等幾乎都通過。

王一中認為，台灣驗光師必須有相當的教育體系和專業培訓，甚至是畢業後到大醫院實習制度，才有機會與美國使用相同的名詞。名稱改變必須以專業能力為前提，名稱改變未與實質專業能力相符，可能導致民眾將驗光師誤認具備診斷與治療能力的醫療專業人員，對眼睛健康造成威脅。

針對驗光師英譯法律名稱修正為Optometrist，衛生福利部醫事司傍晚以新聞稿說明，在歷次會議，驗光師英譯正名始終無法與「擴大驗光師業務範圍」議題脫鉤，導致無法尋求符合現行法定業務範圍的其他英譯選擇共識。

醫事司表示，已多次讓驗光團體提供因現行英譯名稱所生國際交流受阻具體案例，以利個案協助。對於各職類醫事人員權益議題，一向秉持公開透明等原則，並與各職類醫事人員團體積極溝通。有關驗光團體所稱黑箱操作、不當限制驗光師工作權等情，並非事實。

美國 醫學

延伸閱讀

影／驗光師聚集立院前 要求正名Optometrist

數百名驗光師上街爭取英譯正名 衛福部點出核心的關鍵

千名驗光師立院抗議 盼正名為Optometrist

驗光師拚正名 醫界：英譯名執業範圍與台灣不符

相關新聞

食物中毒擴大32人中鏢！饗饗信義店想復業遭打槍 北市府說重話了

饗饗微風信義店爆出疑似食物中毒，北市衛生局直至今天下午持續接獲醫院通報就醫，已累計32人，有持續擴大之虞，駁回業者復業申...

醫師提醒春節前快打疫苗 避免重演2016年「流感癱瘓急診惡夢」

目前是流感的高峰期，上週類流感門診就有12萬7千人就醫，加上春節民眾南北往返，容易讓流感傳播。日前兒童急診科醫師謝宗學提醒「今年最長的春節假期，又有長時間醫療院所休假，擔心流感一發不可收拾，重演2016年春節流感癱瘓急診惡夢」。

整理包／麻疹疫情升溫！症狀、傳播途徑、疫苗哪裡打？8大關鍵一次看

近期台灣出現麻疹群聚事件，各大醫院嚴陣以待。麻疹到底是什麼？得了麻疹有什麼症狀？麻疹如何傳染？什麼人需要打疫苗？本文盤點了關於麻疹的8個關鍵問題，帶你一次了解。

麻疹院內群聚增2例 匡列破3千人

麻疹群聚事件持續延燒，上周新增兩例本土個案，均與中部某醫院有關，分別為卅多歲男性陪病者、四十多歲男性看護，該起醫院群聚累...

iRent遭疑蒐集個資給關係企業 交通部明派員行政檢查

消基會今天召開記者會指出，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，分享及利用對象...

年貨大街這樣買 迪化街：乾貨價格略漲 香菇持平

2025台北年貨大街於1月11日到27日登場，台北市商業處今天舉辦記者會，由於適逢年貨大街30周年，今年推出無菸逛街、免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。