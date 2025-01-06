強烈冷氣團周四來襲！北部低溫探10度 這3天有望追雪

未來1周2波冷氣團來襲，且一波比一波強，中央氣象署預報員林定宜表示，今天起至周三為第1波，屬於乾冷的天氣型態，周四強烈大陸冷氣團南下，環境轉為濕冷，預估最冷時間落在周五，預估北部低溫10至13度，且周四至周六期間，2500至3000公尺以上高山有機會降雪。

林定宜說，明（7日）冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，夜晚、清晨特別低溫，中南部日夜溫差大需多留意，北部、東北部整天11至13度，中南部18至22度，環境屬於乾冷的天氣型態，各地晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島有零星短暫降雨。

周四（9日）第2波強烈大陸冷氣團南下，降溫更顯著、寒冷，預估最冷時候落在周五（10日），北部低溫10至13度，中部15至17度，南部18至22度，影響持續到周日（12日），直到下周一（13日）冷空氣逐漸減弱，才會回暖。

周四、周五（9、10日）因水氣偏多，中部以北、東北部2500公尺高山，像是合歡山、雪山、南湖大山等，都有機會降雪。周六（11日）仍殘留水氣，中部以北3000公尺高山也可能有零星降雪。

降雨部分，林定宜指出，未來1周先乾後濕，明後2天基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨；周四以後水氣較多，北部、東半部及中部以北山區都有局部短暫降雨。

周六、周日整體環境偏失，但降雨範圍縮減，桃園以北、恆春半島有短暫降雨，其他多雲到晴；下周一、下周二（13、14日）冷空氣減弱，迎風面的東半部有零星短暫雨，但預報時間較長久，天氣變化仍有不確定性，後續仍要持續觀察。

林定宜說，1月份是台灣平均溫度最低的月份，冷氣團頻繁南下，感受較為寒冷，提醒農作物嚴防寒害，民眾早出晚歸要適時調整穿著，留意氣溫變化、注意保暖。