增肌減重只吃蛋白粉？醫推「豆漿+地瓜」才是完美組合

對有健身習慣或減重的人，蛋白質是促進生長肌肉、增加飽足感的關鍵成分，有人吃蛋白粉，幫助達到目標。不過，醫師建議，民眾還是要多攝取肉魚蛋豆奶等原型食物為主，蛋白粉只是退而求其次的營養補充品，僅吃蛋白粉不會較有助於健康，若為想要增長肌肉的運動愛好者，也不可不吃澱粉類食物。

植物性蛋白粉能否作為主要的蛋白質營養來源？開業肝膽腸胃科醫師蕭敦仁指出，蛋白粉的主要成分只有蛋白質，一般食物除了蛋白質，還有維生素、礦物質、膳食纖維、脂肪等，建議攝取原型食物，飲食均衡。

蕭敦仁說，肉魚蛋豆奶是富含蛋白質的原型食物，豆類包括黃豆、黑豆、花豆，是很好的植物性蛋白質來源，蛋白粉只是營養補充品，適用對營養素或進食方式有特殊需求的族群，如健身愛好者或牙口不好、咀嚼有困難的長者、已臥床並用鼻胃管進食的患者。在一般情況下，還是建議吃原型食物。

蕭敦仁建議，成人蛋白質攝取量為每公斤體重1克，若為預防肌少症的老年人，可能要增加至每公斤體重1.2至1.5克、懷孕婦女則是1.5至2克，但攝取太多蛋白質，可能導致人體產生過剩含氮廢物，肝硬化與腎臟病患者需控制，蛋白質攝取量。

針對有健身習慣、想增長肌肉的運動愛好者，蕭敦仁指出，除了適量補充蛋白粉，應在運動後30分鐘內，攝取原型食物並搭配澱粉類，像豆漿與地瓜就是很好的組合，碳水化合物與蛋白質比例為3比1，由醣類帶動人體分泌胰島素，促進轉化蛋白質運送到肌肉細胞，幫助修復、增長肌肉。