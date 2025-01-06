FOCASA馬戲團首齣帳篷定目劇 林懷民重出江湖執導

2025年是FOCA馬戲團成立第15年，團長林智偉今天宣布更名為FOCASA馬戲團，加入「家（casa）」的溫馨感，也宣布邀請雲門舞集創辦人林懷民執導，推出台灣首齣馬戲帳篷定目劇。

林智偉今天在記者會上表示，這齣帳篷定目劇「幾米男孩的100次勇敢」將從3月28日起在台南水交社文化園區搭篷首演，這個台灣有史以來最大馬戲帳篷上的圖案，取材自幾米繪本「走向春天的下午」，「每個人心裡都有一個幾米，我要讓幾米繪本的畫面發生在真實生活裡。」

對表演劇團來說，要談IP授權確實有些困難，這次製作過程長達3、4年，林智偉表示，幾米完全授權所有繪本使用，也給予很多意見，合作下來非常愉快。林智偉提到，「屆時除馬戲團演出，也會規劃把場外市集打造成一個熱鬧有趣的幾米樂園。」

林智偉也感謝一路走來始終支持的林懷民，林智偉說，FOCASA草創時沒有排練場，林懷民出借雲門下班後的排練室，一借就一年。

林懷民則說：「看著這群少年不顧一切的拚搏，我感動而敬佩，因為我也從零開始創辦雲門，我瞭解那條路的艱辛和挫折。智偉和他的伙伴比我勇敢，比當年的我做得好。FOCASA15歲，我創作這個作品當作生日禮物，希望他們長得更壯，翻得更快樂。」

2021年，FOCASA在台南市文化局支持下，在水交社文化園區設立馬戲訓練基地，展開3年進駐計畫，並把馬戲藝術推廣到嘉義、高雄、屏東等地。2023年春天，水交社舉辦了FOCASA馬戲藝術節，那座台灣史上最大馬戲帳篷吸引了8萬人參與，空前盛大。而今年的幾米帳篷更大，座席將有1200個座位。

FOCASA和林懷民、幾米聯手的台灣第一齣馬戲帳篷定目劇「幾米男孩的100次勇敢」即日起開始售票，林智偉表示，「幾米男孩的100次勇敢」將用行動告訴所有人，台灣除了有厲害的球員，也有翻騰不眨眼的馬戲演員。