林聰明沙鍋魚頭紅到日本？執行長林佳慧和日本這藝人爆笑撞臉

嘉義市知名林聰明沙鍋魚頭常以美食獲中外媒體報導，但這次執行長林佳慧紅到日本綜藝節目竟然不是因為美食，而是因為和日本搞笑藝人「山內健司」撞臉，節目播出後出現2人合圖時，親友無不捧腹大笑。

林佳慧臉書留言，「人生解鎖首次登上日本電視台綜藝節目，我居然代表林聰明沙鍋魚頭登上了，來自全世界的奇人異事！！難道我要走向綜藝咖，成為家喻戶曉的明星了嗎？為寒冷的冬天注入了一股亂流啊！非常感謝日本節目超過三年的追蹤，不斷來信邀約索取我個人照片，一開始我還拒絕，我心裡想啊！照理也是採訪美食，我個人是有什麼好報導的！！」

「後來他們說出原因，我跟某個日本藝人長得很像，一直要索取我本人的照片呢，在我宛拒回絕後，企劃不死心還是持續來訊，在去年底我終於給出了照片，現在影片出來了，日本的綜藝節目，真的給他好好笑喔」

網友留言，「太像了吧」、「直接出道了~~」、「同學妳紅到日本去了！太強了啦～」、「怎麼那麼可愛」、「找到失散多年的哥哥」、「簡直復刻呀！」、「進軍日本 進軍藝能界」、「變成國際巨星了！」、「妳這樣晚三年出道，被沙鍋魚頭耽誤的明日之星」、「太神了，連痣的位置，都相同」。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，在疫情期間就收到來自日本節目組的郵件，提到要使用照片，雖然有說明，但是覺得怎麼會有這樣的節目？且當時資訊不完整，擔心是詐騙，好不容易經營起來的品牌更要謹慎，所以當時婉拒，沒想到節目組鍥而不捨，去年年中又來電郵，這次訊息比較清楚，也傳來她和日本藝人照片表示要做的節目方向，希望取得授權書。

林佳慧認為和本業沒有什麼相關，原想再拒絕，但是對方這麼積極，於是交待同事再打聽清楚，對方表示不會來採訪，只是想引用照片，照片是林佳慧在2020年出版「家的味道」書中的照片，節目組也同意會在以字幕介紹是來自「台灣林聰明沙鍋魚頭第三代」，被對方積極、尊重態度打動，也就同意授權使用。

原以為只是詼諧幽默，節目在去年12月21日播出後下載觀看，親友看到笑翻了，認為太好笑了，一定要放在臉書和大家分享。因為一直很忙直到今天才放上臉書。

林佳慧說，自己不覺得和這名日本藝人「山內健司」有何相似，對啦，那顆痣位置很像，可能是照片角度的關係吧，看過的親友無不捧腹大笑。